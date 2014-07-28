tea написав:Vitl написав:tea
Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.
Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.
В нас є два варіанти.
1.Виплачувати в тому числі і за рахунок ЗВР.
2.В бюджеті закладено більше 400 млрд.грн. на виплати боргів.Як би було ідеально,щоб не чіпати ЗВР.Це якби НБУ постійно викуповував надлишок з міжбанку,не знижуючи курси.От поставив би,наприклад,з 8 січня курс викупу надлишку по 27.80 і постійно викуповував.Може ж так?
Нет, не может.Выкупить до февраля 1,7 ярда нереально.И дальше также.А 400 млрд на какие долги, учтены там внешние ...их даже меньше.Непонятно что это за цифра.