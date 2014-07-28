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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1253125412551256
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:55

  tea написав:
  Vitl написав:tea
Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.

Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.

В нас є два варіанти.
1.Виплачувати в тому числі і за рахунок ЗВР.
2.В бюджеті закладено більше 400 млрд.грн. на виплати боргів.Як би було ідеально,щоб не чіпати ЗВР.Це якби НБУ постійно викуповував надлишок з міжбанку,не знижуючи курси.От поставив би,наприклад,з 8 січня курс викупу надлишку по 27.80 і постійно викуповував.Може ж так?


Нет, не может.Выкупить до февраля 1,7 ярда нереально.И дальше также.А 400 млрд на какие долги, учтены там внешние ...их даже меньше.Непонятно что это за цифра.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:21

  Vitl написав:
Нет, не может.Выкупить до февраля 1,7 ярда нереально.И дальше также.А 400 млрд на какие долги, учтены там внешние ...их даже меньше.Непонятно что это за цифра.

Первые крупные выплаты в валюте ожидают Украину уже в феврале – $1,7 млрд, включая $725 млн, привлеченные Минфином в августе от "экстренного" размещения еврооблигаций под 9,2% годовых.
В январе Минфин должен погасить валютные ОВГЗ на сумму $300 млн. Провести ролловер этих бумаг (погашение за счет нового выпуска) будет сложнее, поскольку основные их держатели – госбанки Ощад и Укрэксим – в марте и апреле погашают свой долг по еврооблигациям на общую сумму в $800 млн.
Первого марта Украина должна выплатить традиционный купон по евробондам на $444 млн, 16 мая – погасить $1 млрд, полученных под госгарантии США в 2015 году, перечисляет он.
Кроме февраля и мая, крупное погашение ожидает Украину в сентябре, когда помимо $0,7 млрд погашения еврооблигаций правительству нужно выплатить $600 млн в пользу МВФ. Столько же в этом месяце выпадает на погашение процентов по другим выпускам евробондов.
https://finance.liga.net/ekonomika/article/obratnyy-otschet-kak-ukraina-budet-gasit-gosdolg-v-2019-godu
  Faceless написав:Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше.

распределение благ стало крайне неравномерным, одним всё другим - ничего. вот тут интересная статистика.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5b8038e103d5e/
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:36

  Faceless написав:
prodigy написав:Faceless

мне не интересно если у 1-2к киевлян состояние выросло даже в трое( это дармоеды гос служащие, которые с 6-7к сделали себе оклады по 150-180к и выше)

я знаю без всяких обобщений, что благосостояние 97% население за пять значительно ухудшилось ...даже не пытайтесь меня переубедить



Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.


какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?
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