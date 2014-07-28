Vitl написав:tea Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.
Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.
В нас є два варіанти. 1.Виплачувати в тому числі і за рахунок ЗВР. 2.В бюджеті закладено більше 400 млрд.грн. на виплати боргів.Як би було ідеально,щоб не чіпати ЗВР.Це якби НБУ постійно викуповував надлишок з міжбанку,не знижуючи курси.От поставив би,наприклад,з 8 січня курс викупу надлишку по 27.80 і постійно викуповував.Може ж так?
Нет, не может.Выкупить до февраля 1,7 ярда нереально.И дальше также.А 400 млрд на какие долги, учтены там внешние ...их даже меньше.Непонятно что это за цифра.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав: Нет, не может.Выкупить до февраля 1,7 ярда нереально.И дальше также.А 400 млрд на какие долги, учтены там внешние ...их даже меньше.Непонятно что это за цифра.
Первые крупные выплаты в валюте ожидают Украину уже в феврале – $1,7 млрд, включая $725 млн, привлеченные Минфином в августе от "экстренного" размещения еврооблигаций под 9,2% годовых. В январе Минфин должен погасить валютные ОВГЗ на сумму $300 млн. Провести ролловер этих бумаг (погашение за счет нового выпуска) будет сложнее, поскольку основные их держатели – госбанки Ощад и Укрэксим – в марте и апреле погашают свой долг по еврооблигациям на общую сумму в $800 млн. Первого марта Украина должна выплатить традиционный купон по евробондам на $444 млн, 16 мая – погасить $1 млрд, полученных под госгарантии США в 2015 году, перечисляет он. Кроме февраля и мая, крупное погашение ожидает Украину в сентябре, когда помимо $0,7 млрд погашения еврооблигаций правительству нужно выплатить $600 млн в пользу МВФ. Столько же в этом месяце выпадает на погашение процентов по другим выпускам евробондов. https://finance.liga.net/ekonomika/article/obratnyy-otschet-kak-ukraina-budet-gasit-gosdolg-v-2019-godu
Faceless написав:Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше.
мне не интересно если у 1-2к киевлян состояние выросло даже в трое( это дармоеды гос служащие, которые с 6-7к сделали себе оклады по 150-180к и выше)
я знаю без всяких обобщений, что благосостояние 97% население за пять значительно ухудшилось ...даже не пытайтесь меня переубедить
Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?
Vitl написав:tea Думаю,що і ці виплати будуть і в тому числі за рахунок зменшення ЗВР.
Смешной ты или притворяешься.При чём тут думаю...Нам дали транш, чтобы мы им оплатили приближающиеся выплаты.в противном случае мы в дефолте, а они в дерьме, т к не могут получить деньги обратно.По времени это немного разнесено, чтобы так явно не бросалось в глаза.
В нас є два варіанти. 1.Виплачувати в тому числі і за рахунок ЗВР. 2.В бюджеті закладено більше 400 млрд.грн. на виплати боргів.Як би було ідеально,щоб не чіпати ЗВР.Це якби НБУ постійно викуповував надлишок з міжбанку,не знижуючи курси.От поставив би,наприклад,з 8 січня курс викупу надлишку по 27.80 і постійно викуповував.Може ж так?
в бюджете заложено, только туда пока еще ничего не положено, т.е. пока там дірка від бублика
Станом на момент на Міняйлі обсяги на продаж вп"ятеро більші,ніж обсяги на купівлю. Купа київських обмінок продає долари по 28.00. Приватні оголошення не від обмінок містять курси продажу вже по 27.ХХ. Харків,Роза - 27.90/28.05 (вчора 27.90/28.10) https://kharkov.obmenka.ua
Дефицит гривны связан с затянувшимися каникулами, до 8.01 у большинства игроков нет доступа к деньгам на банковских счетах.
Можливо,Ви й маєте рацію. А тим часом на Міняйлі дисбаланс нікуди не подівся.Бажаючих продати більше,аніж купити. Завтра курси будуть ще нижчими.
Я ранее писал, что при сложении всех факторов, получается крайне неприглядная ситуация для гривны.Её ситуативное укрепление это дутый пузырь.Кто в гривне , те засунули голову в пасть льва.Даже предвыборный популизм перестанет сдерживать падение когда начнутся выплаты ощутимыми порциями.Скорее всего уже до выборов мы увидим админмеры по сдерживанию девала.Это позволит обойтись без обвала,но думаю что 30 давно пора уже переходить.В принципе верха уже давно подготовили лохторат к этому неоднократно заявляя курс 30 в прогнозах и бюджете.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.