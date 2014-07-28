Додано: Нед 06 січ, 2019 18:21

Vitl написав:

Нет, не может.Выкупить до февраля 1,7 ярда нереально.И дальше также.А 400 млрд на какие долги, учтены там внешние ...их даже меньше.Непонятно что это за цифра. Нет, не может.Выкупить до февраля 1,7 ярда нереально.И дальше также.А 400 млрд на какие долги, учтены там внешние ...их даже меньше.Непонятно что это за цифра.

Faceless написав: Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше.

Первые крупные выплаты в валюте ожидают Украину уже в феврале – $1,7 млрд, включая $725 млн, привлеченные Минфином в августе от "экстренного" размещения еврооблигаций под 9,2% годовых.В январе Минфин должен погасить валютные ОВГЗ на сумму $300 млн. Провести ролловер этих бумаг (погашение за счет нового выпуска) будет сложнее, поскольку основные их держатели – госбанки Ощад и Укрэксим – в марте и апреле погашают свой долг по еврооблигациям на общую сумму в $800 млн.Первого марта Украина должна выплатить традиционный купон по евробондам на $444 млн, 16 мая – погасить $1 млрд, полученных под госгарантии США в 2015 году, перечисляет он.Кроме февраля и мая, крупное погашение ожидает Украину в сентябре, когда помимо $0,7 млрд погашения еврооблигаций правительству нужно выплатить $600 млн в пользу МВФ. Столько же в этом месяце выпадает на погашение процентов по другим выпускам евробондов.распределение благ стало крайне неравномерным, одним всё другим - ничего. вот тут интересная статистика.