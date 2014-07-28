Додано: Нед 06 січ, 2019 22:01

vitaliian

Так или иначе критичным для гривны выглядят январь-февраль.



Не соглашусь.Это поверхностное представление.так же как - нам дали транш, значит гривна должна окрепнуть.Нам гасить долг, значит должна ослабнуть.На первый взгляд - да,если разобраться, то возможны варианты.Раньше при получении транша, схема была такая - он шёл в звр, и под него печатался эквивалент для покрытия нужд.Такая схема предусматривала как минимум временный девал. чтобы напечатать большую сумму гривны.Если отдавать. как недавно писал, возможен наоборот ревал для набора бОльшей суммы на откупе.Но это варианты, и они зависят не только от желания.Я писал более глобально, учитывая, что звр просядут очень сильно, доля собственных упадёт также.И как только рынок и инвесторы почуят жаренное, вращающаяся тут и там гривна пойдёт на конвертацию.пусть не полностью и не сразу, но этого будет достаточно для новых высот курса.Вероятно вышеописанный процесс начнётся не в феврале. а уже после первых выборов, т к до них не пожалеют ликвидных звр, чтобы не спугнуть народ.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.