|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:32
Vitl написав:
Я ранее писал, что при сложении всех факторов, получается крайне неприглядная ситуация для гривны.Её ситуативное укрепление это дутый пузырь
Всех факторов увы предугадать невозможно, например ОВГЗ могут быть "погашены" за счёт привлечения новых. Мы (и никто) не знает какая текущая потребность импортеров в валюте, она могла увеличиться, уменьшиться или остаться на уровне 2018г. Так или иначе критичным для гривны выглядят январь-февраль.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:52
vitaliian написав: Vitl написав:
Я ранее писал, что при сложении всех факторов, получается крайне неприглядная ситуация для гривны.Её ситуативное укрепление это дутый пузырь
Всех факторов увы предугадать невозможно, например ОВГЗ могут быть "погашены" за счёт привлечения новых. Мы (и никто) не знает какая текущая потребность импортеров в валюте, она могла увеличиться, уменьшиться или остаться на уровне 2018г. Так или иначе критичным для гривны выглядят январь-февраль.
Харашо, я подправлюсь - всех известных факторов.Ты сейчас указал второстепенные составляющие, они могут повлиять в течение пару недель, месяца.Да, нас пугали долгами в прошлом году, мы перестали бояться.Но я в нас и мы не вхожу, например, т к мне абсолютно понятно, что реально денег (валюты) в стране нету.Мвф и прочие за ним кредиторы нас подпитывают по принципу минимума и в последний момент, что очень ярко видим с последним траншем.Часто втирают в глаза сумму наших звр, да ещё и они растут.Проблема в том. что там ликвидных денег. кот мы можем свободно распоряжаться почти нет.Поэтому нам и нужен был транш как воздух.Собственно, о долговой удавке ты и сам недавно написал, тогда не совсем понимаю зачем искать какие то второстепенные факторы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15047
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:01
vitaliian
Так или иначе критичным для гривны выглядят январь-февраль.
Не соглашусь.Это поверхностное представление.так же как - нам дали транш, значит гривна должна окрепнуть.Нам гасить долг, значит должна ослабнуть.На первый взгляд - да,если разобраться, то возможны варианты.Раньше при получении транша, схема была такая - он шёл в звр, и под него печатался эквивалент для покрытия нужд.Такая схема предусматривала как минимум временный девал. чтобы напечатать большую сумму гривны.Если отдавать. как недавно писал, возможен наоборот ревал для набора бОльшей суммы на откупе.Но это варианты, и они зависят не только от желания.Я писал более глобально, учитывая, что звр просядут очень сильно, доля собственных упадёт также.И как только рынок и инвесторы почуят жаренное, вращающаяся тут и там гривна пойдёт на конвертацию.пусть не полностью и не сразу, но этого будет достаточно для новых высот курса.Вероятно вышеописанный процесс начнётся не в феврале. а уже после первых выборов, т к до них не пожалеют ликвидных звр, чтобы не спугнуть народ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15047
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:05
vitaliian
Замечательно.Месяц взад подобное обсуждали с табличкой так же.Зная нек инфу с прошлых лет. я пояснял товарищам, что такое ЦБ, кот в звр подавляющее преимущество.Так вот, эти бамаги практически неликвидны по сл причинам.Часть из них реально вообще неликвидна ещё с банкротств 2008 года. а те что живые имеют срок хождения.И чтобы их обналичить нужно досрочно гасить с дисконтом.на это в нашей ситуации никто не пойдёт, быть в долгах как в шелках и ещё терять на дисконте.ну а ликвидных инструментов с гулькин фиг там.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15047
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:12
Faceless написав:
prodigy написав:Faceless
мне не интересно если у 1-2к киевлян состояние выросло даже в трое( это дармоеды гос служащие, которые с 6-7к сделали себе оклады по 150-180к и выше)
я знаю без всяких обобщений, что благосостояние 97% население за пять значительно ухудшилось ...даже не пытайтесь меня переубедить
Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше.
И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
А пример можна? или можна пару примеров...а то голословно и батько М. может.
Вот мой пример, близкий человек, рекрутер в банковской системе, з.п. 1300 уе 2008 год, 17 тыс грн 2018-19 года. Это все грязными.
Рост где-то видите? Я как-то не вижу.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:33
Vitl написав:vitaliian
Так или иначе критичным для гривны выглядят январь-февраль.
Не соглашусь.Это поверхностное представление.так же как - нам дали транш, значит гривна должна окрепнуть.Нам гасить долг, значит должна ослабнуть.На первый взгляд - да,если разобраться, то возможны варианты.Раньше при получении транша, схема была такая - он шёл в звр, и под него печатался эквивалент для покрытия нужд.Такая схема предусматривала как минимум временный девал. чтобы напечатать большую сумму гривны.Если отдавать. как недавно писал, возможен наоборот ревал для набора бОльшей суммы на откупе.Но это варианты, и они зависят не только от желания.Я писал более глобально, учитывая, что звр просядут очень сильно, доля собственных упадёт также.И как только рынок и инвесторы почуят жаренное, вращающаяся тут и там гривна пойдёт на конвертацию.пусть не полностью и не сразу, но этого будет достаточно для новых высот курса.Вероятно вышеописанный процесс начнётся не в феврале. а уже после первых выборов, т к до них не пожалеют ликвидных звр, чтобы не спугнуть народ.
тут такое дело, чтобы как писал Орест ОВДПники не стали конвертиться раньше времени, т.е. в январе-феврале зачуяв неладное или просто подстрахуясь.
понятно, шо кое-кто уверен, что все равно выборы выиграет, но я так не уверен.
иду в атб, картофелб уже +2 грн, лук - ну все знаете, мокровь, буряк - все в цене растет. еще и +22% за отопление.
представим, що я пенс. да мне пофиг, шо там томас андерс или анриал джо! посмотрел еще вдобавок схемы и все, гарант не мой герой.
так что варианты есть. пенс конечно валютный рынок не перевернет, а вот другие игроки очень даже могут.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:57
change_pm написав:
представим, що я пенс. да мне пофиг, шо там томас андерс или анриал джо! посмотрел еще вдобавок схемы и все, гарант не мой герой.
На Востоке гуляет 2 млн. бесхозного электората. Придумать как их переместить на избирательный участок и вуаля.
понятно, шо кое-кто уверен, что все равно выборы выиграет
олигархи за кого? Беня против, остальные - за. Читали как смачно газета Сегодня хвалит президента и рехформы? возможно наберут голосов 50:50 с Юлей, чем спровоцируют 3й майдан.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|