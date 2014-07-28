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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1255125612571258
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  change_pm написав:тут такое дело, чтобы как писал Орест ОВДПники не стали конвертиться раньше времени, т.е. в январе-феврале зачуяв неладное или просто подстрахуясь.

Добрий день усім.
В січні лютому біди не чекаю. Знаковий березень (трохи пояснював чому в прогнозі на рік). Ні пенсіонери ні будь які інші внутрішні фізики на курс не впливають. Хіба в періоди різких рухів, коли значно переважає попит або пропозиція, попавши під вплив паніки, можуть пришвидшити процес додатковим попитом чи пропозицією. На курс впливають підприємства, бізнес (часто і тіньовий і сірий). Давайте розглянемо згрубша хто в чому буде в березні і що може зробити.
- ОВДП протягом січня-березня 2018 мінфін розміщав паперів в грн не менше 7 млрд щомісяця і саме в березні 2018 номінованих у валюті на рекордні майже 800 млн уо (очевидно, не все на рік, але вистачає).
- Відшкодування ПДВ 8 - 12 млрд грн
- Дивіденди, судячи по 2018, не менше 0,5 млрд уо в місяць а зараз суми легко можуть вирости через лібералізацію на валютному ринку
- Посівна і в Україні не виробляється навіть малої частини потрібних паливно-мастильних, виробництво добрив пох…ерене і ця стаття – імпорт, насіння і тд. Вадатурські енд ко мабуть прибережуть грн. для купівлі, а от далі ця грн. буде конвертована імпортерами
Всі ці статті, в разі значної не визначеності і нестабільності, будуть грати проти красивої. Також, процес повернення в тінь до вияснення ситуації, може бути дуже інтенсивний.
Тепер розглянемо пропозицію.
- Більшість валюти за експорт повертається в країну за 30-60 днів, щось за 90-то, притримувати можна 180 (а зараз хочуть і взагалі на рік дозволити). При необхідності експортери спокійно можуть притримати.
- Інтервенції регулятора. Враховуючи значні суми зовнішніх виплат по зовнішній заборгованості, підозрюю, даний ресурс буде обмежений.
- Надходження від заробітчан, які тільки офіційно складають біля 1 млрд уо в місяць. В умовах тої ж нестабільності можуть легко бути скорочені навіть на половину.
Ну і не варто забувати, що в умовах дефіциту на МБ включається перетік з готівки і ціна на обидвох ринках росте синхронно.
П.С. Усіх з Різдвом Христовим https://www.youtube.com/watch?v=A9Gm_8we400
П.П.С. Ще раз прошу всіх не перетворювати гілку в непрофільний срач. Клони о_о хоч про валюту пишуть, а останнім часом зявилося з десяток консерв і нових ніків-клонів-чатописців, які про валюту уяви не мають (хіба як її витрачати), які з радістю тут організують ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:43

orest
П.С. Усіх з Різдвом Христовим https://www.youtube.com/watch?v=A9Gm_8we400
П.П.С. Ще раз прошу всіх не перетворювати гілку в непрофільний срач. Клони о_о хоч про валюту пишуть, а останнім часом зявилося з десяток консерв і нових ніків-клонів-чатописців, які про валюту уяви не мають (хіба як її витрачати), які з радістю тут організують ...

Присоединяюсь к поздравлениям.
И также прошу не увлекаться контекстом.Понятно, что хочется высказать, что накипело, свою свежую мысль, свой жизненный опыт.Но не нужно увлекаться и всегда помнить, что не всем это интересно.Я тоже могу уйти далеко, но всегда в конце стараюсь свести к валюте.Поэтому чистую политику тут не нужно,для этого есть известное место и известные оппоривноненты :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:50

Вот мы тут начали обсуждение звр, а в трамвае вообще очередная склока по этому же поводу.Как многие не могут понять суть надувательства...Перенесёмся в ситуацию попроще.У вас 19 сольдо.Вам нужно сделать некие покупки.По пути в магазин вы почему то заходите к мвфу. становитесь в позу по его приказу, и когда он закончит, получаете ещё от него 2 сольдо...и идёте дальше.Приходите и делаете покупки на эти 2 сольдо.Вопрос - зачем он вас..., у вас же была куча сольдо.Значит получается. что куча была на каком то векселе типа того, кот магазин не принимает.И расплатиться можно было только вновь взятыми живыми сольдами.за что и пришлось потерпеть...очередной раз. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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