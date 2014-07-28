Додано: Пон 07 січ, 2019 10:31

change_pm написав: тут такое дело, чтобы как писал Орест ОВДПники не стали конвертиться раньше времени, т.е. в январе-феврале зачуяв неладное или просто подстрахуясь. тут такое дело, чтобы как писал Орест ОВДПники не стали конвертиться раньше времени, т.е. в январе-феврале зачуяв неладное или просто подстрахуясь.

Добрий день усім.В січні лютому біди не чекаю. Знаковий березень (трохи пояснював чому в прогнозі на рік). Ні пенсіонери ні будь які інші внутрішні фізики на курс не впливають. Хіба в періоди різких рухів, коли значно переважає попит або пропозиція, попавши під вплив паніки, можуть пришвидшити процес додатковим попитом чи пропозицією. На курс впливають підприємства, бізнес (часто і тіньовий і сірий). Давайте розглянемо згрубша хто в чому буде в березні і що може зробити.- ОВДП протягом січня-березня 2018 мінфін розміщав паперів в грн не менше 7 млрд щомісяця і саме в березні 2018 номінованих у валюті на рекордні майже 800 млн уо (очевидно, не все на рік, але вистачає).- Відшкодування ПДВ 8 - 12 млрд грн- Дивіденди, судячи по 2018, не менше 0,5 млрд уо в місяць а зараз суми легко можуть вирости через лібералізацію на валютному ринку- Посівна і в Україні не виробляється навіть малої частини потрібних паливно-мастильних, виробництво добрив пох…ерене і ця стаття – імпорт, насіння і тд. Вадатурські енд ко мабуть прибережуть грн. для купівлі, а от далі ця грн. буде конвертована імпортерамиВсі ці статті, в разі значної не визначеності і нестабільності, будуть грати проти красивої. Також, процес повернення в тінь до вияснення ситуації, може бути дуже інтенсивний.Тепер розглянемо пропозицію.- Більшість валюти за експорт повертається в країну за 30-60 днів, щось за 90-то, притримувати можна 180 (а зараз хочуть і взагалі на рік дозволити). При необхідності експортери спокійно можуть притримати.- Інтервенції регулятора. Враховуючи значні суми зовнішніх виплат по зовнішній заборгованості, підозрюю, даний ресурс буде обмежений.- Надходження від заробітчан, які тільки офіційно складають біля 1 млрд уо в місяць. В умовах тої ж нестабільності можуть легко бути скорочені навіть на половину.Ну і не варто забувати, що в умовах дефіциту на МБ включається перетік з готівки і ціна на обидвох ринках росте синхронно.П.С. Усіх з Різдвом ХристовимП.П.С. Ще раз прошу всіх не перетворювати гілку в непрофільний срач. Клони о_о хоч про валюту пишуть, а останнім часом зявилося з десяток консерв і нових ніків-клонів-чатописців, які про валюту уяви не мають (хіба як її витрачати), які з радістю тут організують ...