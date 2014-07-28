change_pm написав:тут такое дело, чтобы как писал Орест ОВДПники не стали конвертиться раньше времени, т.е. в январе-феврале зачуяв неладное или просто подстрахуясь.
Добрий день усім. В січні лютому біди не чекаю. Знаковий березень (трохи пояснював чому в прогнозі на рік). Ні пенсіонери ні будь які інші внутрішні фізики на курс не впливають. Хіба в періоди різких рухів, коли значно переважає попит або пропозиція, попавши під вплив паніки, можуть пришвидшити процес додатковим попитом чи пропозицією. На курс впливають підприємства, бізнес (часто і тіньовий і сірий). Давайте розглянемо згрубша хто в чому буде в березні і що може зробити. - ОВДП протягом січня-березня 2018 мінфін розміщав паперів в грн не менше 7 млрд щомісяця і саме в березні 2018 номінованих у валюті на рекордні майже 800 млн уо (очевидно, не все на рік, але вистачає). - Відшкодування ПДВ 8 - 12 млрд грн - Дивіденди, судячи по 2018, не менше 0,5 млрд уо в місяць а зараз суми легко можуть вирости через лібералізацію на валютному ринку - Посівна і в Україні не виробляється навіть малої частини потрібних паливно-мастильних, виробництво добрив пох…ерене і ця стаття – імпорт, насіння і тд. Вадатурські енд ко мабуть прибережуть грн. для купівлі, а от далі ця грн. буде конвертована імпортерами Всі ці статті, в разі значної не визначеності і нестабільності, будуть грати проти красивої. Також, процес повернення в тінь до вияснення ситуації, може бути дуже інтенсивний. Тепер розглянемо пропозицію. - Більшість валюти за експорт повертається в країну за 30-60 днів, щось за 90-то, притримувати можна 180 (а зараз хочуть і взагалі на рік дозволити). При необхідності експортери спокійно можуть притримати. - Інтервенції регулятора. Враховуючи значні суми зовнішніх виплат по зовнішній заборгованості, підозрюю, даний ресурс буде обмежений. - Надходження від заробітчан, які тільки офіційно складають біля 1 млрд уо в місяць. В умовах тої ж нестабільності можуть легко бути скорочені навіть на половину. Ну і не варто забувати, що в умовах дефіциту на МБ включається перетік з готівки і ціна на обидвох ринках росте синхронно. П.С. Усіх з Різдвом Христовим https://www.youtube.com/watch?v=A9Gm_8we400 П.П.С. Ще раз прошу всіх не перетворювати гілку в непрофільний срач. Клони о_о хоч про валюту пишуть, а останнім часом зявилося з десяток консерв і нових ніків-клонів-чатописців, які про валюту уяви не мають (хіба як її витрачати), які з радістю тут організують ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest П.С. Усіх з Різдвом Христовим https://www.youtube.com/watch?v=A9Gm_8we400 П.П.С. Ще раз прошу всіх не перетворювати гілку в непрофільний срач. Клони о_о хоч про валюту пишуть, а останнім часом зявилося з десяток консерв і нових ніків-клонів-чатописців, які про валюту уяви не мають (хіба як її витрачати), які з радістю тут організують ...
Присоединяюсь к поздравлениям. И также прошу не увлекаться контекстом.Понятно, что хочется высказать, что накипело, свою свежую мысль, свой жизненный опыт.Но не нужно увлекаться и всегда помнить, что не всем это интересно.Я тоже могу уйти далеко, но всегда в конце стараюсь свести к валюте.Поэтому чистую политику тут не нужно,для этого есть известное место и известные оппоривноненты
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вот мы тут начали обсуждение звр, а в трамвае вообще очередная склока по этому же поводу.Как многие не могут понять суть надувательства...Перенесёмся в ситуацию попроще.У вас 19 сольдо.Вам нужно сделать некие покупки.По пути в магазин вы почему то заходите к мвфу. становитесь в позу по его приказу, и когда он закончит, получаете ещё от него 2 сольдо...и идёте дальше.Приходите и делаете покупки на эти 2 сольдо.Вопрос - зачем он вас..., у вас же была куча сольдо.Значит получается. что куча была на каком то векселе типа того, кот магазин не принимает.И расплатиться можно было только вновь взятыми живыми сольдами.за что и пришлось потерпеть...очередной раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Вот мы тут начали обсуждение звр, а в трамвае вообще очередная склока по этому же поводу.Как многие не могут понять суть надувательства...Перенесёмся в ситуацию попроще.У вас 19 сольдо.Вам нужно сделать некие покупки.По пути в магазин вы почему то заходите к мвфу. становитесь в позу по его приказу, и когда он закончит, получаете ещё от него 2 сольдо...и идёте дальше.Приходите и делаете покупки на эти 2 сольдо.Вопрос - зачем он вас..., у вас же была куча сольдо.Значит получается. что куча была на каком то векселе типа того, кот магазин не принимает.И расплатиться можно было только вновь взятыми живыми сольдами.за что и пришлось потерпеть...очередной раз.
Позика МВФ має чітко визначене застосування. Це гарантія для інших, що можна позичати. СДРами можна виплачувати тільки борг МВФ. Більше нічого. Фактично цих грошей нашим клептократам навіть не дають. Це тільки запис. Тому і така важлива сума ВІЛЬНИХ ЗВР, про них в останнє писав тут viewtopic.php?p=4299095#p4299095 Цього року більшість виплат "приватним" позичальникам по реструктуризації Яресько. СДРами не заплатиш, тут уже важливі позики ЄС, світового банку і тд і чисті ЗВР. Ну і викуп з ринків протягом року...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Vitl написав:Вот мы тут начали обсуждение звр, а в трамвае вообще очередная склока по этому же поводу.Как многие не могут понять суть надувательства...Перенесёмся в ситуацию попроще.У вас 19 сольдо.Вам нужно сделать некие покупки.По пути в магазин вы почему то заходите к мвфу. становитесь в позу по его приказу, и когда он закончит, получаете ещё от него 2 сольдо...и идёте дальше.Приходите и делаете покупки на эти 2 сольдо.Вопрос - зачем он вас..., у вас же была куча сольдо.Значит получается. что куча была на каком то векселе типа того, кот магазин не принимает.И расплатиться можно было только вновь взятыми живыми сольдами.за что и пришлось потерпеть...очередной раз.
Позика МВФ має чітко визначене застосування. Це гарантія для інших, що можна позичати. СДРами можна виплачувати тільки борг МВФ. Більше нічого. Фактично цих грошей нашим клептократам навіть не дають. Це тільки запис. Тому і така важлива сума ВІЛЬНИХ ЗВР, про них в останнє писав тут viewtopic.php?p=4299095#p4299095 Цього року більшість виплат "приватним" позичальникам по реструктуризації Яресько. СДРами не заплатиш, тут уже важливі позики ЄС, світового банку і тд і чисті ЗВР. Ну і викуп з ринків протягом року...
Совершенно верно.Я просто в своём юмористическом ключе написал Чтобы кому попроще было понятнее.А то прихлебатели смело размахивают перед непосвящёнными всей суммой. мол всё пучком.а оно то совсем не пучком
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я уже писал тебе в поддержку по поводу малого боевого соприкосновения с представителями украинских нацменьшинств проживающих в ровненском дистрикте.(оно было удалено)Там я писал. что не нужно активно реагировать на разногласия.Вот теперь за разжигание ненависти ты на отдыхе.Поверь, мы с Ладом тоже когда первый раз видели такую формулировку, сразу не поняли. Но когда призадумались, то да. разжигали и очень
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
change_pm написав:представим, що я пенс. да мне пофиг, шо там томас андерс или анриал джо! посмотрел еще вдобавок схемы и все, гарант не мой герой.
На Востоке гуляет 2 млн. бесхозного электората. Придумать как их переместить на избирательный участок и вуаля.
Не вірю, що вони підуть голосувати, за кого треба владі, та й взагалі, що підуть голосувати. Це фактично біженці, якщо називати речі своїми іменами. У Києві не рідко доводиться бачити помешкання біженців. Особисто я біженцям нічого не зробив, але в очі дивитись якось соромно і на душі кішки шкребуться. Як живуть біженці з малими дітьми і старими батьками? Помешкання зйомні, в переважній більшості без ремонту (а інколи взагалі без ремонту, будинок тільки зданий, цегляні стіни, бетонна підлога і в такій квартирі живе сім"я з малими дітьми і стариками), з меблів старе ліжко, старий стіл, старі стільці. Звісно, серед біженців зрідка трапляються ті, хто може дозволити собі нову квартиру з євроремонтом, але таких мізерна частка. І це Київ, навіть не уявляю що на періферії.
Vitl написав:Вот мы тут начали обсуждение звр, а в трамвае вообще очередная склока по этому же поводу.Как многие не могут понять суть надувательства...Перенесёмся в ситуацию попроще.У вас 19 сольдо.Вам нужно сделать некие покупки.По пути в магазин вы почему то заходите к мвфу. становитесь в позу по его приказу, и когда он закончит, получаете ещё от него 2 сольдо...и идёте дальше.Приходите и делаете покупки на эти 2 сольдо.Вопрос - зачем он вас..., у вас же была куча сольдо.Значит получается. что куча была на каком то векселе типа того, кот магазин не принимает.И расплатиться можно было только вновь взятыми живыми сольдами.за что и пришлось потерпеть...очередной раз.
Як це знайомо. Надра-Родоводи і іже з німи. Коли купа бабла зависла у банку, який збанкрутував, картки лімітовані, а в магазинах картки банка-банкрута взагалі не приймають. Тобто, гроші наче є, але наразі доступно НОЛЬ, або якийсь мізер. І наразі або в ломбард, або в швидкогроші. Звісно, ФГВ через кілька місяців щось поверне з дисконтом. Але ситуацію змалювали дуже добре.