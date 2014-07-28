Прогноз на 2019:
Політична поляризація і далі зростатиме.
Багаті і далі будуть стрімко збільшувати статки, заробіток пересічних і далі буде зростати повільніше, чим зростають ціни. Відстань між багатими і бідними і далі стрімко зростатиме.
Податки для бідних так чи інакше збільшать (оподаткування закордонних покупок тощо). Податки для багатих зменшаться (офшори та інші схеми уникнути оподаткування).
Соціальні витрати (освіта/медицина тощо) і далі будуть зменшуватись / дозовано надаватись своїм / розкрадатись.
Ціни зростатимуть.
Криза неплатежів зросте (заборгованність по зарплатам, за комуналку тощо).
Нова хвиля еміграції / на заробітки.
Звісно, рано чи пізно буде обвал.
Можливо у 2019 все вищезгадане ніяк не вплине на курс, принаймні до виборів, принаймні хотілося б у то вірити. Можливо після виборів курс зірветься, чого не хотілося б.
Але до виборів навесні па 28-29 +-.