RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1256125712581259
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:50

Прогноз на 2019:
Політична поляризація і далі зростатиме.
Багаті і далі будуть стрімко збільшувати статки, заробіток пересічних і далі буде зростати повільніше, чим зростають ціни. Відстань між багатими і бідними і далі стрімко зростатиме.
Податки для бідних так чи інакше збільшать (оподаткування закордонних покупок тощо). Податки для багатих зменшаться (офшори та інші схеми уникнути оподаткування).
Соціальні витрати (освіта/медицина тощо) і далі будуть зменшуватись / дозовано надаватись своїм / розкрадатись.
Ціни зростатимуть.
Криза неплатежів зросте (заборгованність по зарплатам, за комуналку тощо).
Нова хвиля еміграції / на заробітки.
Звісно, рано чи пізно буде обвал.
Можливо у 2019 все вищезгадане ніяк не вплине на курс, принаймні до виборів, принаймні хотілося б у то вірити. Можливо після виборів курс зірветься, чого не хотілося б.
Але до виборів навесні па 28-29 +-.
10/9/9
 
Повідомлень: 173
З нами з: 10.09.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1256125712581259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4868
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.