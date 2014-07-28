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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 07 січ, 2019 14:50
Прогноз на 2019:
Політична поляризація і далі зростатиме.
Багаті і далі будуть стрімко збільшувати статки, заробіток пересічних і далі буде зростати повільніше, чим зростають ціни. Відстань між багатими і бідними і далі стрімко зростатиме.
Податки для бідних так чи інакше збільшать (оподаткування закордонних покупок тощо). Податки для багатих зменшаться (офшори та інші схеми уникнути оподаткування).
Соціальні витрати (освіта/медицина тощо) і далі будуть зменшуватись / дозовано надаватись своїм / розкрадатись.
Ціни зростатимуть.
Криза неплатежів зросте (заборгованність по зарплатам, за комуналку тощо).
Нова хвиля еміграції / на заробітки.
Звісно, рано чи пізно буде обвал.
Можливо у 2019 все вищезгадане ніяк не вплине на курс, принаймні до виборів, принаймні хотілося б у то вірити. Можливо після виборів курс зірветься, чого не хотілося б.
Але до виборів навесні па 28-29 +-.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 15:37
10/9/9
настроен очень пессимистично в отношении перспектив экономического развития страны на ближайшие 10-15 лет
мы не Япония и не США чтобы жить с каждым годом все лучше и накапливать долги...у нас получается наоборот-жизнь всё хуже и долги не уменьшаются
при том сумма в бюджете (выделяемая на обслуживание и возврат долгов с каждым годом увеличивается в процентном отношении)...с такой экономической стратегией государства через 2-3 года более 50% бюджета будет уходить "на долги"
для себя не вижу смысла вкладывать деньги здесь ни во что...все буду тратить на путешествия)))
поэтому как бы курс гривны по большому не интересует вообще...ожидаю кратного девала в перспективе 2 года
Василь в игноре форева
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Додано: Пон 07 січ, 2019 16:16
10/9/9 написав:
Не вірю, що вони підуть голосувати, за кого треба владі, та й взагалі, що підуть голосувати.
vitaliian написав: change_pm написав:
представим, що я пенс. да мне пофиг, шо там томас андерс или анриал джо! посмотрел еще вдобавок схемы и все, гарант не мой герой.
На Востоке гуляет 2 млн. бесхозного электората. Придумать как их переместить на избирательный участок и вуаля.
Це фактично біженці, якщо називати речі своїми іменами.
У Києві не рідко доводиться бачити помешкання біженців. Особисто я біженцям нічого не зробив, але в очі дивитись якось соромно і на душі кішки шкребуться.
Як живуть біженці з малими дітьми і старими батьками? Помешкання зйомні, в переважній більшості без ремонту (а інколи взагалі без ремонту, будинок тільки зданий, цегляні стіни, бетонна підлога і в такій квартирі живе сім"я з малими дітьми і стариками), з меблів старе ліжко, старий стіл, старі стільці. Звісно, серед біженців зрідка трапляються ті, хто може дозволити собі нову квартиру з євроремонтом, але таких мізерна частка.
І це Київ, навіть не уявляю що на періферії.
А я как вижу номера серии ВВ,АН -так кулаки чешутся е....ник набить, но sssука повода не дают, пока что.
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сірий
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Додано: Пон 07 січ, 2019 16:24
сірий
Да уж.... Какая там статья на форуме - разжигание ненависти?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:11
сірий написав:
А я как вижу номера серии ВВ,АН -так кулаки чешутся е....ник набить, но sssука повода не дают, пока что.
Сірий - даремно Ви всіх жителів Донбасу гребете під одну гребінку.
Там є різні люди.
Знайомий з однією сім"єю пенсіонерів з Горлівки,які мають проукраїнську позицію.Вони покинули квартиру в Горлівці і переїхали жити в Нафтоскважинськ.Тут знімають 1-кімнатну квартиру.За горлівською квартирою доглядають сусіди.
З них практично всі горлівські пенсіонери насміхаються.Мовляв,ми залишились в Горлівці і отримуємо дві пенсії,а ви поїхали в Україну,винаймаєте житло і отримуєте одну,українську пенсію.І так вже п"ятий рік живуть.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 17:37
prodigy написав:orest
Орест, не надо брать на себя функции модератора ветки
бл-я-ть, прям СССР какой-то
- Шах и мат, бл-я-дь!
- А можно без мата?
- Шах и бл-я-дь!!!
До чого тут модератори? Нагадати для чого тут колись зібралися? viewtopic.php?p=3198106#p3198106
На таких умовах я погоджуюся спілкуватися. Якщо ж тут буде філія ТРОЛЕЙбусу з усіма пересами-сірими і рештою клонів та з вічним соплежуйством як всім стало погано і іншою політхірнею - мене тут не буде. Нехай тоді перес пише мудрі речі для паньства. Усіпху і в сад
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:07
orest якщо ви до саду, ваше право
але заборонити Пересу чи ще комусь тут з'являтись це неправомірно
будь кому може не до вподоби будь хто...
не чітайте , та не звертайте увагу
миру, злагоди, толерантності
Василь в игноре форева
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:10
orest написав: prodigy написав:orest
Орест, не надо брать на себя функции модератора ветки
бл-я-ть, прям СССР какой-то
- Шах и мат, бл-я-дь!
- А можно без мата?
- Шах и бл-я-дь!!!
До чого тут модератори? Нагадати для чого тут колись зібралися? viewtopic.php?p=3198106#p3198106
На таких умовах я погоджуюся спілкуватися. Якщо ж тут буде філія ТРОЛЕЙбусу з усіма пересами-сірими і рештою клонів та з вічним соплежуйством як всім стало погано і іншою політхірнею - мене тут не буде. Нехай тоді перес пише мудрі речі для паньства. Усіпху і в сад
Хлопци, ради праздника и благоразумия прошу вас всех преодолеть состоявшееся недоразумение.Не хочу даже обсуждать кто и что, но считаю, что сорвалось и вырвалось.Нет у нас тут причин к вражде.Поэтому не дойдём мы до этого.Кстати, Серый потянулся к нам.А Пересу я также неоднократно предлагал бросить фигнёй страдать, но он не может понять, что моя гордыня раз в 10 больше его
Так что всех с праздником и перестроимся на хороший лад.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:13
tea
Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах
Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:19
Vitl написав:tea
Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах
Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания
Спробую вгадати на завтра.
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне.
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