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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1257125812591260
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:26

Vitl ни к кому (в том числе к Пересу) не держу камень за пазухой
считаю, что не надо постоянно нас возвращать в тему ветки , тем более когда праздники или выходные...это глупо

форум наш-это место не только для обсуждения темы, сколько место для общения (на ветке Улана-в большей части вежливого и дружественного) пока что в свободной стране...

замечания Ореста считаю нетактичным затыканием рта
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:28

  prodigy написав:10/9/9

настроен очень пессимистично в отношении перспектив экономического развития страны на ближайшие 10-15 лет :shock:
мы не Япония и не США чтобы жить с каждым годом все лучше и накапливать долги...у нас получается наоборот-жизнь всё хуже и долги не уменьшаются
при том сумма в бюджете (выделяемая на обслуживание и возврат долгов с каждым годом увеличивается в процентном отношении)...с такой экономической стратегией государства через 2-3 года более 50% бюджета будет уходить "на долги"

для себя не вижу смысла вкладывать деньги здесь ни во что...все буду тратить на путешествия)))

поэтому как бы курс гривны по большому не интересует вообще...ожидаю кратного девала в перспективе 2 года


О, заходите тогда сюда Інвестуємо в нерухомість закордоном я там пытаюсь найти, куда заграницей вкладываться.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Я не забороняю нікому писати. Більше того, радий новим адекватним дописувачам, з якими можна предметно обговорити профільні питання. Крім того, голосувалка великий плюс теми і передбачає збільшення учасників. Але родзинка теми була профільність. Решту фігні на ресурсі можна знайти тонни, хоча б в "Контексті...". Через 5% профільності і гору непотребу я туди не заходжу практично, хоч там ще якось тримається і Сибарит і Іскатєль і ще пару адекватів. Тому ПРОШУ зберегти якусь автентичність і корисність гілочки. Всяку чухню можна обговорити в інших місцях. І сміття сюди потягнулося тоді, коли непрофільних розмов стало більше...
Зрештою, це моя думка... А кожен сам вирішує що робити. Контекст 2, значить Контекст 2, але без мене.
П.С. і грубо затикають рот останнім часом саме мені. Кілька разів я уже мирився...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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