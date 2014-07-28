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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1257125812591260>
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:16

  10/9/9 написав:
  vitaliian написав:
  change_pm написав:представим, що я пенс. да мне пофиг, шо там томас андерс или анриал джо! посмотрел еще вдобавок схемы и все, гарант не мой герой.

На Востоке гуляет 2 млн. бесхозного электората. Придумать как их переместить на избирательный участок и вуаля.

Не вірю, що вони підуть голосувати, за кого треба владі, та й взагалі, що підуть голосувати.
Це фактично біженці, якщо називати речі своїми іменами.
У Києві не рідко доводиться бачити помешкання біженців. Особисто я біженцям нічого не зробив, але в очі дивитись якось соромно і на душі кішки шкребуться.
Як живуть біженці з малими дітьми і старими батьками? Помешкання зйомні, в переважній більшості без ремонту (а інколи взагалі без ремонту, будинок тільки зданий, цегляні стіни, бетонна підлога і в такій квартирі живе сім"я з малими дітьми і стариками), з меблів старе ліжко, старий стіл, старі стільці. Звісно, серед біженців зрідка трапляються ті, хто може дозволити собі нову квартиру з євроремонтом, але таких мізерна частка.
І це Київ, навіть не уявляю що на періферії.

А я как вижу номера серии ВВ,АН -так кулаки чешутся е....ник набить, но sssука повода не дают, пока что.
сірий
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сірий
Да уж.... Какая там статья на форуме - разжигание ненависти?
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:11

  сірий написав:А я как вижу номера серии ВВ,АН -так кулаки чешутся е....ник набить, но sssука повода не дают, пока что.

Сірий - даремно Ви всіх жителів Донбасу гребете під одну гребінку.
Там є різні люди.
Знайомий з однією сім"єю пенсіонерів з Горлівки,які мають проукраїнську позицію.Вони покинули квартиру в Горлівці і переїхали жити в Нафтоскважинськ.Тут знімають 1-кімнатну квартиру.За горлівською квартирою доглядають сусіди.
З них практично всі горлівські пенсіонери насміхаються.Мовляв,ми залишились в Горлівці і отримуємо дві пенсії,а ви поїхали в Україну,винаймаєте житло і отримуєте одну,українську пенсію.І так вже п"ятий рік живуть.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:07

orest якщо ви до саду, ваше право

але заборонити Пересу чи ще комусь тут з'являтись це неправомірно

будь кому може не до вподоби будь хто...
не чітайте , та не звертайте увагу



миру, злагоди, толерантності

Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:10

  orest написав:
  prodigy написав:orest

Орест, не надо брать на себя функции модератора ветки
бл-я-ть, прям СССР какой-то :mrgreen:


- Шах и мат, бл-я-дь!
- А можно без мата?
- Шах и бл-я-дь!!!

До чого тут модератори? Нагадати для чого тут колись зібралися? viewtopic.php?p=3198106#p3198106 На таких умовах я погоджуюся спілкуватися. Якщо ж тут буде філія ТРОЛЕЙбусу з усіма пересами-сірими і рештою клонів та з вічним соплежуйством як всім стало погано і іншою політхірнею - мене тут не буде. Нехай тоді перес пише мудрі речі для паньства. Усіпху і в сад


Хлопци, ради праздника и благоразумия прошу вас всех преодолеть состоявшееся недоразумение.Не хочу даже обсуждать кто и что, но считаю, что сорвалось и вырвалось.Нет у нас тут причин к вражде.Поэтому не дойдём мы до этого.Кстати, Серый потянулся к нам.А Пересу я также неоднократно предлагал бросить фигнёй страдать, но он не может понять, что моя гордыня раз в 10 больше его :D Так что всех с праздником и перестроимся на хороший лад.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:13

tea

Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах :D Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:19

  Vitl написав:tea

Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах :D Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания :D

Спробую вгадати на завтра. :mrgreen:
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:26

Vitl ни к кому (в том числе к Пересу) не держу камень за пазухой
считаю, что не надо постоянно нас возвращать в тему ветки , тем более когда праздники или выходные...это глупо

форум наш-это место не только для обсуждения темы, сколько место для общения (на ветке Улана-в большей части вежливого и дружественного) пока что в свободной стране...

замечания Ореста считаю нетактичным затыканием рта
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:28

  prodigy написав:10/9/9

настроен очень пессимистично в отношении перспектив экономического развития страны на ближайшие 10-15 лет :shock:
мы не Япония и не США чтобы жить с каждым годом все лучше и накапливать долги...у нас получается наоборот-жизнь всё хуже и долги не уменьшаются
при том сумма в бюджете (выделяемая на обслуживание и возврат долгов с каждым годом увеличивается в процентном отношении)...с такой экономической стратегией государства через 2-3 года более 50% бюджета будет уходить "на долги"

для себя не вижу смысла вкладывать деньги здесь ни во что...все буду тратить на путешествия)))

поэтому как бы курс гривны по большому не интересует вообще...ожидаю кратного девала в перспективе 2 года


О, заходите тогда сюда Інвестуємо в нерухомість закордоном я там пытаюсь найти, куда заграницей вкладываться.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Я не забороняю нікому писати. Більше того, радий новим адекватним дописувачам, з якими можна предметно обговорити профільні питання. Крім того, голосувалка великий плюс теми і передбачає збільшення учасників. Але родзинка теми була профільність. Решту фігні на ресурсі можна знайти тонни, хоча б в "Контексті...". Через 5% профільності і гору непотребу я туди не заходжу практично, хоч там ще якось тримається і Сибарит і Іскатєль і ще пару адекватів. Тому ПРОШУ зберегти якусь автентичність і корисність гілочки. Всяку чухню можна обговорити в інших місцях. І сміття сюди потягнулося тоді, коли непрофільних розмов стало більше...
Зрештою, це моя думка... А кожен сам вирішує що робити. Контекст 2, значить Контекст 2, але без мене.
П.С. і грубо затикають рот останнім часом саме мені. Кілька разів я уже мирився...
П.П.С. Того viewtopic.php?p=4543465#p4543465 предметно не знайшлося кому обговорити. Зато про з пальця висмоктане "критичне зубожіння 97% населення" навалили кілька сторінок. І всякого іншого. Можна все, алеж і міра б мала бути, мабуть...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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