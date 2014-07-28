Орест, не надо брать на себя функции модератора ветки бл-я-ть, прям СССР какой-то
- Шах и мат, бл-я-дь! - А можно без мата? - Шах и бл-я-дь!!!
До чого тут модератори? Нагадати для чого тут колись зібралися? viewtopic.php?p=3198106#p3198106 На таких умовах я погоджуюся спілкуватися. Якщо ж тут буде філія ТРОЛЕЙбусу з усіма пересами-сірими і рештою клонів та з вічним соплежуйством як всім стало погано і іншою політхірнею - мене тут не буде. Нехай тоді перес пише мудрі речі для паньства. Усіпху і в сад
Faceless написав:Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?
Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.
Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю.
Faceless написав:Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?
Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.
Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю.
Тут уместно упомянуть о разнице Киева и остальных.У меня дальние родственники без образования в столице в охране по 400(экв) получают. сутки через двое.Просто специалист без престижа 8-9 гривнами, специалист с уровнем около среднего 15-16.В принципе можно утверждать смело, что именно Киев догнал уровень дореволюционный.Понятно. что не все и не везде. но усреднённо.Но глубинки просто курят, работы мало, оплаты ещё меньше.Много в конвертах, теперь стал вопрос субсидий, тогда конверт не подходит, знаю как хозяева переоформляют на минималку. но и плату урезают, им ведь теперь есв платить нужно.Это конечно хороший удар по жулью, но лучше бы все всё могли и платить и зарабатывать вместо ударов и шурымуры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
1) спуститесь на землю ...тогда увидите как бедно живет большинство населения (если не 97%, то 96,99%)
2) вы выложили свой прогноз по курсу на год, почему никто не включился в дискуссию? есть три версии: -Народ законспектировал и будут изучать вас как "цитатник Мао" http://lib.ru/DIALEKTIKA/MAO/mao.txt -С наставником/мудрецом/гуру плебсу лучше не спорить , а принимать как аксиому -Каждый остался при своем мнении с которым он в душе не согласен
Faceless вы писали про рост благосостояния в 2 раза... чтобы увеличить доход с 300 до 500-600 долл или с 500 до 1к необходимо приложить чуть больше усилий (скажем на 20-25%) потому как суммы смешные
а вот сделать рывок с 5к до 10к в месяц тут действительно нужен рывок или хороший промоушн...хотя как сказал один мой приятель(сделав такой промоушн лет 20 назад) -качество жизни "существенно не меняется"...а вот доход от 1млн долл в год-это другой уровень (можно сказать "высшая лига")