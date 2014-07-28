Додано: Пон 07 січ, 2019 21:32

Faceless написав: prodigy написав: Faceless написав: Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего. Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.



какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-? какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?

Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.



Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю. Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю.

Тут уместно упомянуть о разнице Киева и остальных.У меня дальние родственники без образования в столице в охране по 400(экв) получают. сутки через двое.Просто специалист без престижа 8-9 гривнами, специалист с уровнем около среднего 15-16.В принципе можно утверждать смело, что именно Киев догнал уровень дореволюционный.Понятно. что не все и не везде. но усреднённо.Но глубинки просто курят, работы мало, оплаты ещё меньше.Много в конвертах, теперь стал вопрос субсидий, тогда конверт не подходит, знаю как хозяева переоформляют на минималку. но и плату урезают, им ведь теперь есв платить нужно.Это конечно хороший удар по жулью, но лучше бы все всё могли и платить и зарабатывать вместо ударов и шурымуры.