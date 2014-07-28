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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1258125912601261>
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:23

  orest написав:
  prodigy написав:orest

Орест, не надо брать на себя функции модератора ветки
бл-я-ть, прям СССР какой-то :mrgreen:


- Шах и мат, бл-я-дь!
- А можно без мата?
- Шах и бл-я-дь!!!

До чого тут модератори? Нагадати для чого тут колись зібралися? viewtopic.php?p=3198106#p3198106 На таких умовах я погоджуюся спілкуватися. Якщо ж тут буде філія ТРОЛЕЙбусу з усіма пересами-сірими і рештою клонів та з вічним соплежуйством як всім стало погано і іншою політхірнею - мене тут не буде. Нехай тоді перес пише мудрі речі для паньства. Усіпху і в сад

ТИ БА-А,яке велике....ЦА БЕ :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:43

  orest написав: Клони о_о хоч про валюту пишуть

Друже,Оресте.
Клони О_О часто дискутували між собою.Іноді,навіть,доходило до образ один одного,така гаряча була дискусія. :mrgreen:
Потім з"являвся ДС і банив обох. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  Faceless написав:Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.


какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?

Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.

Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:26

  tea написав:
  orest написав: Клони о_о хоч про валюту пишуть

Друже,Оресте.
Клони О_О часто дискутували між собою.Іноді,навіть,доходило до образ один одного,така гаряча була дискусія. :mrgreen:
Потім з"являвся ДС і банив обох. :mrgreen:


А помнишь ты сказал. что уже не появится.а я сказал. что скоро. всё таки мелькала аватарка с флагом :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:32

  Faceless написав:
prodigy написав:
  Faceless написав:Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.


какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?

Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.

Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю.


Тут уместно упомянуть о разнице Киева и остальных.У меня дальние родственники без образования в столице в охране по 400(экв) получают. сутки через двое.Просто специалист без престижа 8-9 гривнами, специалист с уровнем около среднего 15-16.В принципе можно утверждать смело, что именно Киев догнал уровень дореволюционный.Понятно. что не все и не везде. но усреднённо.Но глубинки просто курят, работы мало, оплаты ещё меньше.Много в конвертах, теперь стал вопрос субсидий, тогда конверт не подходит, знаю как хозяева переоформляют на минималку. но и плату урезают, им ведь теперь есв платить нужно.Это конечно хороший удар по жулью, но лучше бы все всё могли и платить и зарабатывать вместо ударов и шурымуры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:34

  Vitl написав:
  tea написав:
  orest написав: Клони о_о хоч про валюту пишуть

Друже,Оресте.
Клони О_О часто дискутували між собою.Іноді,навіть,доходило до образ один одного,така гаряча була дискусія. :mrgreen:
Потім з"являвся ДС і банив обох. :mrgreen:


А помнишь ты сказал. что уже не появится.а я сказал. что скоро. всё таки мелькала аватарка с флагом :D

Людина створила 7 ніків.
Питання - а навіщо?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:54

  tea написав:Клони о_о хоч про валюту пишуть

Друже,Оресте.
Клони О_О часто дискутували між собою.Іноді,навіть,доходило до образ один одного,така гаряча була дискусія. :mrgreen:
Потім з"являвся ДС і банив обох. :mrgreen:[/quote]

А помнишь ты сказал. что уже не появится.а я сказал. что скоро. всё таки мелькала аватарка с флагом :D[/quote]
Людина створила 7 ніків.
Питання - а навіщо?[/quote]
каждый сходит с ума по своему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:56

orest

1) спуститесь на землю ...тогда увидите как бедно живет большинство населения
(если не 97%, то 96,99%)

2) вы выложили свой прогноз по курсу на год, почему никто не включился в дискуссию?
есть три версии:
-Народ законспектировал и будут изучать вас как "цитатник Мао" http://lib.ru/DIALEKTIKA/MAO/mao.txt
-С наставником/мудрецом/гуру плебсу лучше не спорить , а принимать как аксиому
-Каждый остался при своем мнении с которым он в душе не согласен :mrgreen:
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:02

  Vitl написав:
  tea написав:
Людина створила 7 ніків.
Питання - а навіщо?

каждый сходит с ума по своему.

Ну так він завтра зайде всіма сімома ніками на конкурс прогнозів і виграє його. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:05

Faceless
вы писали про рост благосостояния в 2 раза... чтобы увеличить доход с 300 до 500-600 долл или с 500 до 1к необходимо приложить чуть больше усилий (скажем на 20-25%) потому как суммы смешные

а вот сделать рывок с 5к до 10к в месяц тут действительно нужен рывок или хороший промоушн...хотя как сказал один мой приятель(сделав такой промоушн лет 20 назад) -качество жизни "существенно не меняется"...а вот доход от 1млн долл в год-это другой уровень (можно сказать "высшая лига")
Василь в игноре форева
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