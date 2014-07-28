tea
да хоть 27 ... почерк надо менять чтобы не с первого поста вычисляли
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:13
tea
да хоть 27 ... почерк надо менять чтобы не с первого поста вычисляли
Василь в игноре форева
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:15
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:17
и в чем проблема? пусть выиграет, буду только рад за него/неё и за вас
Василь в игноре форева
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:52
Воно то жарти жартами,але ж і у Долярчика більше 5 ніків.
А може є ще форумчани,в кого 2-3 ніки.
Важко виграти в конкурсі з одним ніком,коли у конкурентів їх більше.
|