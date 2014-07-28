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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1258125912601261
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:13

tea
да хоть 27 ... почерк надо менять чтобы не с первого поста вычисляли :lol:
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:15

  prodigy написав:tea
да хоть 27 ... почерк надо менять чтобы не с первого поста вычисляли :lol:

Так в конкурсі ж не прописано,що не можна клонам приймати участь.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:17

  tea написав:
  Vitl написав:
  tea написав:
Людина створила 7 ніків.
Питання - а навіщо?

каждый сходит с ума по своему.

Ну так він завтра зайде всіма сімома ніками на конкурс прогнозів і виграє його. :mrgreen:


и в чем проблема? пусть выиграет, буду только рад за него/неё и за вас
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:52

  prodigy написав:
  tea написав:Ну так він завтра зайде всіма сімома ніками на конкурс прогнозів і виграє його. :mrgreen:


и в чем проблема? пусть выиграет, буду только рад за него/неё и за вас

Воно то жарти жартами,але ж і у Долярчика більше 5 ніків.
А може є ще форумчани,в кого 2-3 ніки.
Важко виграти в конкурсі з одним ніком,коли у конкурентів їх більше.
tea
 
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  #<1 ... 1258125912601261
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