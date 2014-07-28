tea
да хоть 27 ... почерк надо менять чтобы не с первого поста вычисляли
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:13
tea
да хоть 27 ... почерк надо менять чтобы не с первого поста вычисляли
Василь в игноре форева
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:15
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:17
и в чем проблема? пусть выиграет, буду только рад за него/неё и за вас
Василь в игноре форева
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:52
Воно то жарти жартами,але ж і у Долярчика більше 5 ніків.
А може є ще форумчани,в кого 2-3 ніки.
Важко виграти в конкурсі з одним ніком,коли у конкурентів їх більше.
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:19
Як вже писав, гадаю, до виборів навесні десь 28-29 +/-. Є майже рівні шанси як на те, що до виборів курс проваландається в районі 28, так і на те, що підросте десь близько до 29.
Після виборів, якщо вони будуть і пройдуть без ексцесів, бачу два сценарія:
1) виграє "солоденький" або ним куплений бот - курс залишиться +/- на рівні, який був перед виборами;
2) виграє чи то"кисличка", чи то "леді двічі сиділа", чи "абихто" - курс зросте в будь-якому випадку, і влітку буде вище, чим навіть зараз, і надалі перспективи також не райдужні.
Звісно, що можливий і варіант диктатури, приміром, вп-2, в цьому випадку... ну ми пам"ятаємо, що було при вп-1.
Наразі гадаю якось так.
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