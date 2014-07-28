Додано: Вів 08 січ, 2019 10:55

Vitl написав: Тут уместно упомянуть о разнице Киева и остальных.У меня дальние родственники без образования в столице в охране по 400(экв) получают. сутки через двое.Просто специалист без престижа 8-9 гривнами, специалист с уровнем около среднего 15-16.В принципе можно утверждать смело, что именно Киев догнал уровень дореволюционный.Понятно. что не все и не везде. но усреднённо.Но глубинки просто курят, работы мало, оплаты ещё меньше.Много в конвертах, теперь стал вопрос субсидий, тогда конверт не подходит, знаю как хозяева переоформляют на минималку. но и плату урезают, им ведь теперь есв платить нужно.Это конечно хороший удар по жулью, но лучше бы все всё могли и платить и зарабатывать вместо ударов и шурымуры. Тут уместно упомянуть о разнице Киева и остальных.У меня дальние родственники без образования в столице в охране по 400(экв) получают. сутки через двое.Просто специалист без престижа 8-9 гривнами, специалист с уровнем около среднего 15-16.В принципе можно утверждать смело, что именно Киев догнал уровень дореволюционный.Понятно. что не все и не везде. но усреднённо.Но глубинки просто курят, работы мало, оплаты ещё меньше.Много в конвертах, теперь стал вопрос субсидий, тогда конверт не подходит, знаю как хозяева переоформляют на минималку. но и плату урезают, им ведь теперь есв платить нужно.Это конечно хороший удар по жулью, но лучше бы все всё могли и платить и зарабатывать вместо ударов и шурымуры.

prodigy написав: вы писали про рост благосостояния в 2 раза... чтобы увеличить доход с 300 до 500-600 долл или с 500 до 1к необходимо приложить чуть больше усилий (скажем на 20-25%) потому как суммы смешные



а вот сделать рывок с 5к до 10к в месяц тут действительно нужен рывок или хороший промоушн...хотя как сказал один мой приятель(сделав такой промоушн лет 20 назад) -качество жизни "существенно не меняется"...а вот доход от 1млн долл в год-это другой уровень (можно сказать "высшая лига") вы писали про рост благосостояния в 2 раза... чтобы увеличить доход с 300 до 500-600 долл или с 500 до 1к необходимо приложить чуть больше усилий (скажем на 20-25%) потому как суммы смешныеа вот сделать рывок с 5к до 10к в месяц тут действительно нужен рывок или хороший промоушн...хотя как сказал один мой приятель(сделав такой промоушн лет 20 назад) -качество жизни "существенно не меняется"...а вот доход от 1млн долл в год-это другой уровень (можно сказать "высшая лига")

ЛАД написав: Вы обычно пользуетесь всё же статистикой, а не личными впечатлениями.

Ср. зарплата за ноябрь (декабрьской ещё нет) составила по Украине 9161 грн, т.е. примерно 330 долл., а по Киеву 13897 грн, т.е. 500 долл.

При этом по харьковской обл., например, 8004 грн, т.е. всего 290 долл. Зарплата продавцов в городе - тысяч 6, считается вполне нормальной (не знаю как в крутых бутиках). И харьковская область не самая нищая.

Так что не надо ориентироваться на Киев. Это несколько особый случай (поэтому в Киеве и большой приток людей со всей Украины). Вы обычно пользуетесь всё же статистикой, а не личными впечатлениями.Ср. зарплата за ноябрь (декабрьской ещё нет) составила по Украине 9161 грн, т.е. примерно 330 долл., а по Киеву 13897 грн, т.е. 500 долл.При этом по харьковской обл., например, 8004 грн, т.е. всего 290 долл. Зарплата продавцов в городе - тысяч 6, считается вполне нормальной (не знаю как в крутых бутиках). И харьковская область не самая нищая.Так что не надо ориентироваться на Киев. Это несколько особый случай (поэтому в Киеве и большой приток людей со всей Украины).

Я упоминал, что речь не только о Киеве - и Харьков, и просто облцентрЯ писал о восстановлении уровня благосостояния, а не о росте вдвое в долл экв относительно 2013 - это раз в семь в гривне, весьма и весьма неплохой результат. Те, у кого доход был выше - от 3 куе - пострадали относительно сильнее.Все же не стОит в фундамент оценки доходов ставить зарплаты продавцов на базаре. Это то же самое, как известный всем многобуквенный строить мир на кассирах АТБ.Статистикой я тоже пользуюсь, но и она заслуживает немало критики. По моим наблюдениям, доля серых доходов в регионах даже выше, чем в Киеве, а в Киеве она достигает десятков процентов. ФОПы для статистики вообще сидят на минималке вне зависимости от оборотов. Это не просто занижает статистические показатели относительно реальных, но и увеличивает в статистике разрыв между Киевом и регионами.Касательно же средней. В январе 2013 при наличном курсе 8,16 средняя 4561 или 559 долл, на дне курса в 2018 в июле (26,28) средняя 13553, ил 515 долл, к ноябрю выросла в грн до 13897, но снизилась в долл. экв из-за курса до 491 долл, но все же это 92% и 88% соответственно к уровню на начало 2013 года. Хотя, конечно, из-за изменения структуры расходов это не говорит о аналогичной динамике благосостояния, но то что она восстанавливается - сомнений нет. И не может у 97% он быть сейчас ниже в разы, чем в 2013, эти цифра (97%) скорее оборот речи, но ничем не подкреплена.Впрочем, не будем трамваизировать и продолжать тут эти дебаты