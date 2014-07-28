Faceless написав:Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?
Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.
Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю.
Faceless написав:Я не собираюсь никого переубеждать. Но вы расписываетесь тут за 97% населения пальцем в небо. Из моего окружения подавляющее большинство вышло на почти уровень благосостояния 2013 или даже выше. И это не только киевляне, и среди них ни одного госслужащего.
какие профессии у ваших "богачей" и какой доход +/-?
Богачей правильно взяли в кавычки. Уровень доходов от 500 долл и выше, в большинстве случаев около 1000. Т.е немного, чуть больше среднего.
Это и банковская сфера (за рекрутеров не знаю, а примеров всяких ПМ, аналитиков достаточно), и бухгалтера на аутсорсе, всякие аналитики у мобильных операторов, аналитики в табачной компании, Новая почта (не на отделении). За ИТ, понятно, даже не говорю.
Тут уместно упомянуть о разнице Киева и остальных.У меня дальние родственники без образования в столице в охране по 400(экв) получают. сутки через двое.Просто специалист без престижа 8-9 гривнами, специалист с уровнем около среднего 15-16.В принципе можно утверждать смело, что именно Киев догнал уровень дореволюционный.Понятно. что не все и не везде. но усреднённо.Но глубинки просто курят, работы мало, оплаты ещё меньше.Много в конвертах, теперь стал вопрос субсидий, тогда конверт не подходит, знаю как хозяева переоформляют на минималку. но и плату урезают, им ведь теперь есв платить нужно.Это конечно хороший удар по жулью, но лучше бы все всё могли и платить и зарабатывать вместо ударов и шурымуры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
1) спуститесь на землю ...тогда увидите как бедно живет большинство населения (если не 97%, то 96,99%)
2) вы выложили свой прогноз по курсу на год, почему никто не включился в дискуссию? есть три версии: -Народ законспектировал и будут изучать вас как "цитатник Мао" http://lib.ru/DIALEKTIKA/MAO/mao.txt -С наставником/мудрецом/гуру плебсу лучше не спорить , а принимать как аксиому -Каждый остался при своем мнении с которым он в душе не согласен
Faceless вы писали про рост благосостояния в 2 раза... чтобы увеличить доход с 300 до 500-600 долл или с 500 до 1к необходимо приложить чуть больше усилий (скажем на 20-25%) потому как суммы смешные
а вот сделать рывок с 5к до 10к в месяц тут действительно нужен рывок или хороший промоушн...хотя как сказал один мой приятель(сделав такой промоушн лет 20 назад) -качество жизни "существенно не меняется"...а вот доход от 1млн долл в год-это другой уровень (можно сказать "высшая лига")
Як вже писав, гадаю, до виборів навесні десь 28-29 +/-. Є майже рівні шанси як на те, що до виборів курс проваландається в районі 28, так і на те, що підросте десь близько до 29. Після виборів, якщо вони будуть і пройдуть без ексцесів, бачу два сценарія: 1) виграє "солоденький" або ним куплений бот - курс залишиться +/- на рівні, який був перед виборами; 2) виграє чи то"кисличка", чи то "леді двічі сиділа", чи "абихто" - курс зросте в будь-якому випадку, і влітку буде вище, чим навіть зараз, і надалі перспективи також не райдужні. Звісно, що можливий і варіант диктатури, приміром, вп-2, в цьому випадку... ну ми пам"ятаємо, що було при вп-1. Наразі гадаю якось так.
Faceless Вы обычно пользуетесь всё же статистикой, а не личными впечатлениями. Ср. зарплата за ноябрь (декабрьской ещё нет) составила по Украине 9161 грн, т.е. примерно 330 долл., а по Киеву 13897 грн, т.е. 500 долл. При этом по харьковской обл., например, 8004 грн, т.е. всего 290 долл. Зарплата продавцов в городе - тысяч 6, считается вполне нормальной (не знаю как в крутых бутиках). И харьковская область не самая нищая. Так что не надо ориентироваться на Киев. Это несколько особый случай (поэтому в Киеве и большой приток людей со всей Украины).
Одна из причин роста доллара в январе. Знаю по нескольким продмагам выручка за декабрь вдвое выше др. месяцев, при этом за последнюю неделю выручка половина декабрьской. Предполагаю, что такая ситуация не только у продмагов. Так что у сезонных колебаний есть вполне объективные причины и в чисто рыночной ситуации такие колебания неизбежны. Устранить их можно только искусственно благодаря действиям НБУ и Минфина.
Кстати, индекс цен производителей за 11 месяцев 14,7%, за год будет выше. Это более правдивая цифра, чем индекс инфляции, за ней меньше следит публика и политики. К тому же инфляция цен на с/х продукцию с 2015 выше общей . Учитывая, что в ср. половина доходов населения тратится на продукты питания, индекс инфляции не очень полно характеризует рост расходов. Особенно у людей со ср. доходами и ниже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Vitl написав:Тут уместно упомянуть о разнице Киева и остальных.У меня дальние родственники без образования в столице в охране по 400(экв) получают. сутки через двое.Просто специалист без престижа 8-9 гривнами, специалист с уровнем около среднего 15-16.В принципе можно утверждать смело, что именно Киев догнал уровень дореволюционный.Понятно. что не все и не везде. но усреднённо.Но глубинки просто курят, работы мало, оплаты ещё меньше.Много в конвертах, теперь стал вопрос субсидий, тогда конверт не подходит, знаю как хозяева переоформляют на минималку. но и плату урезают, им ведь теперь есв платить нужно.Это конечно хороший удар по жулью, но лучше бы все всё могли и платить и зарабатывать вместо ударов и шурымуры.
Я упоминал, что речь не только о Киеве - и Харьков, и просто облцентр
prodigy написав:вы писали про рост благосостояния в 2 раза... чтобы увеличить доход с 300 до 500-600 долл или с 500 до 1к необходимо приложить чуть больше усилий (скажем на 20-25%) потому как суммы смешные
а вот сделать рывок с 5к до 10к в месяц тут действительно нужен рывок или хороший промоушн...хотя как сказал один мой приятель(сделав такой промоушн лет 20 назад) -качество жизни "существенно не меняется"...а вот доход от 1млн долл в год-это другой уровень (можно сказать "высшая лига")
Я писал о восстановлении уровня благосостояния, а не о росте вдвое в долл экв относительно 2013 - это раз в семь в гривне, весьма и весьма неплохой результат. Те, у кого доход был выше - от 3 куе - пострадали относительно сильнее.
ЛАД написав:Вы обычно пользуетесь всё же статистикой, а не личными впечатлениями. Ср. зарплата за ноябрь (декабрьской ещё нет) составила по Украине 9161 грн, т.е. примерно 330 долл., а по Киеву 13897 грн, т.е. 500 долл. При этом по харьковской обл., например, 8004 грн, т.е. всего 290 долл. Зарплата продавцов в городе - тысяч 6, считается вполне нормальной (не знаю как в крутых бутиках). И харьковская область не самая нищая. Так что не надо ориентироваться на Киев. Это несколько особый случай (поэтому в Киеве и большой приток людей со всей Украины).
Все же не стОит в фундамент оценки доходов ставить зарплаты продавцов на базаре. Это то же самое, как известный всем многобуквенный строить мир на кассирах АТБ. Статистикой я тоже пользуюсь, но и она заслуживает немало критики. По моим наблюдениям, доля серых доходов в регионах даже выше, чем в Киеве, а в Киеве она достигает десятков процентов. ФОПы для статистики вообще сидят на минималке вне зависимости от оборотов. Это не просто занижает статистические показатели относительно реальных, но и увеличивает в статистике разрыв между Киевом и регионами. Касательно же средней. В январе 2013 при наличном курсе 8,16 средняя 4561 или 559 долл, на дне курса в 2018 в июле (26,28) средняя 13553, ил 515 долл, к ноябрю выросла в грн до 13897, но снизилась в долл. экв из-за курса до 491 долл, но все же это 92% и 88% соответственно к уровню на начало 2013 года. Хотя, конечно, из-за изменения структуры расходов это не говорит о аналогичной динамике благосостояния, но то что она восстанавливается - сомнений нет. И не может у 97% он быть сейчас ниже в разы, чем в 2013, эти цифра (97%) скорее оборот речи, но ничем не подкреплена.
Впрочем, не будем трамваизировать и продолжать тут эти дебаты