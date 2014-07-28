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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1258125912601261
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:48

Faceless
То, что по сравнению с 2015 ситуация улучшилась, бесспорно. Но
1. Среднюю Вы опять взяли по Киеву, а я писал, что Киев резко отличается от остальной Украины.
2. Продавцов в пример я привёл потому, что сегодня это весьма значительная часть работающих. И я писал о продавцах не на базаре, а во вполне приличных магазинах и супермаркетах. Причем имел ввиду и серые зарплаты.
3. Если не ошибаюсь, Гостат при расчете ср. зарплаты учитывает только предприятия с численностью работающих свыше 50 человек. А на таких предприятиях серые зарплаты не особо популярны.

Всё это имеет непосредственное отношение к нал. валютному рынку. Да и к безналу тоже, т.к. достаточно многие считают, что курс удерживают из-за выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26

  tea написав:
  Vitl написав:tea

Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах :D Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания :D

Спробую вгадати на завтра. :mrgreen:
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне.

Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:08

  tea написав:
  tea написав:
  Vitl написав:tea

Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах :D Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания :D

Спробую вгадати на завтра. :mrgreen:
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне.

Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.


Отдаю тебе должное. что признался в неугадал.зато некоторые угадали, считая что после праздников пойдёт рост.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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