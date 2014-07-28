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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:48
Faceless
То, что по сравнению с 2015 ситуация улучшилась, бесспорно. Но
1. Среднюю Вы опять взяли по Киеву, а я писал, что Киев резко отличается от остальной Украины.
2. Продавцов в пример я привёл потому, что сегодня это весьма значительная часть работающих. И я писал о продавцах не на базаре, а во вполне приличных магазинах и супермаркетах. Причем имел ввиду и серые зарплаты.
3. Если не ошибаюсь, Гостат при расчете ср. зарплаты учитывает только предприятия с численностью работающих свыше 50 человек. А на таких предприятиях серые зарплаты не особо популярны.
Всё это имеет непосредственное отношение к нал. валютному рынку. Да и к безналу тоже, т.к. достаточно многие считают, что курс удерживают из-за выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26
tea написав: Vitl написав:tea
Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах
Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания
Спробую вгадати на завтра.
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне
.
Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:08
tea написав: tea написав: Vitl написав:tea
Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах
Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания
Спробую вгадати на завтра.
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне
.
Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.
Отдаю тебе должное. что признался в неугадал.зато некоторые угадали, считая что после праздников пойдёт рост.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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