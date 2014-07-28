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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:48
Faceless
То, что по сравнению с 2015 ситуация улучшилась, бесспорно. Но
1. Среднюю Вы опять взяли по Киеву, а я писал, что Киев резко отличается от остальной Украины.
2. Продавцов в пример я привёл потому, что сегодня это весьма значительная часть работающих. И я писал о продавцах не на базаре, а во вполне приличных магазинах и супермаркетах. Причем имел ввиду и серые зарплаты.
3. Если не ошибаюсь, Гостат при расчете ср. зарплаты учитывает только предприятия с численностью работающих свыше 50 человек. А на таких предприятиях серые зарплаты не особо популярны.
Всё это имеет непосредственное отношение к нал. валютному рынку. Да и к безналу тоже, т.к. достаточно многие считают, что курс удерживают из-за выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26
tea написав: Vitl написав:tea
Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах
Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания
Спробую вгадати на завтра.
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне
.
Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:08
tea написав: tea написав: Vitl написав:tea
Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах
Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания
Спробую вгадати на завтра.
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне
.
Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.
Отдаю тебе должное. что признался в неугадал.зато некоторые угадали, считая что после праздников пойдёт рост.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:38
Vitl написав: tea написав:
Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.
Отдаю тебе должное. что признался в неугадал.зато некоторые угадали, считая что после праздников пойдёт рост.
Завтра - вниз.
П.С.На валютній гілці з"явився Провидець.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:40
orest написав:
Я не забороняю нікому писати. Більше того, радий новим адекватним дописувачам, з якими можна предметно обговорити профільні питання. Крім того, голосувалка великий плюс теми і передбачає збільшення учасників. Але родзинка теми була профільність. Решту фігні на ресурсі можна знайти тонни, хоча б в "Контексті...". Через 5% профільності і гору непотребу я туди не заходжу практично, хоч там ще якось тримається і Сибарит і Іскатєль і ще пару адекватів. Тому ПРОШУ зберегти якусь автентичність і корисність гілочки. Всяку чухню можна обговорити в інших місцях. І сміття сюди потягнулося тоді, коли непрофільних розмов стало більше...
Зрештою, це моя думка... А кожен сам вирішує що робити. Контекст 2, значить Контекст 2, але без мене.
П.С. і грубо затикають рот останнім часом саме мені. Кілька разів я уже мирився...
П.П.С. Того viewtopic.php?p=4543465#p4543465
предметно не знайшлося кому обговорити. Зато про з пальця висмоктане "критичне зубожіння 97% населення" навалили кілька сторінок. І всякого іншого. Можна все, алеж і міра б мала бути, мабуть...
Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
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sinus
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:57
sinus написав:
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
А можно ответить 2 буквами?
ХЗ
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Alex2007
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:59
Alex2007 написав: Провидець написав:
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
А можно ответить 2 буквами?
ХЗ
Ні.
Тільки чотирма.
Морфей на валютній гілці дав Провидцю на вибір дві пігулки,Провидець вибрав одну,ковтнув і пішли видіння.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:00
sinus написав:
Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Облігації, прибуток не оподатковується, мрія кожного олігарха - мильна бульбашка, яка рано чи пізно лусне.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:03
10/9/9 написав: sinus написав:
Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Облігації, прибуток не оподатковується, мрія кожного олігарха - мильна бульбашка, яка рано чи пізно лусне.
Так,перша бульбашка лусне в кінці лютого.
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sinus
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:07
Добавлю.
В трамвайной голосовалке я проголосовал за последний вариант. Мне кажется, что по большей части пересичные сегодня больше смотрят на цены, а не на курс. Цены сдержать не могут. Поэтому, думаю, курс именно ради выборов держать не будут. А агитация будет основываться на ценах на газ. Поэтому стараются увести от экономики и свести к вере, языку и т.п.
Из-за выборов в случае каких-то эксцессов могут быть, на мой взгляд, только кратковременные выплески.
Стоит заметить, что сегодняшняя ситуация с нашими ЗВР и займами позволяет в ближайшее время удерживать курс, хотя смысла в этом не вижу.
И ещё. Мы всё больше превращаемся в с/х страну. Хотя Qwerty пишет о высокотехнологичном с/х, не считаю это хорошей перспективой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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