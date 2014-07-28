Додано: Вів 08 січ, 2019 14:07

Добавлю.

В трамвайной голосовалке я проголосовал за последний вариант. Мне кажется, что по большей части пересичные сегодня больше смотрят на цены, а не на курс. Цены сдержать не могут. Поэтому, думаю, курс именно ради выборов держать не будут. А агитация будет основываться на ценах на газ. Поэтому стараются увести от экономики и свести к вере, языку и т.п.

Из-за выборов в случае каких-то эксцессов могут быть, на мой взгляд, только кратковременные выплески.

Стоит заметить, что сегодняшняя ситуация с нашими ЗВР и займами позволяет в ближайшее время удерживать курс, хотя смысла в этом не вижу.

И ещё. Мы всё больше превращаемся в с/х страну. Хотя Qwerty пишет о высокотехнологичном с/х, не считаю это хорошей перспективой.