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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1259126012611262>
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:48

Faceless
То, что по сравнению с 2015 ситуация улучшилась, бесспорно. Но
1. Среднюю Вы опять взяли по Киеву, а я писал, что Киев резко отличается от остальной Украины.
2. Продавцов в пример я привёл потому, что сегодня это весьма значительная часть работающих. И я писал о продавцах не на базаре, а во вполне приличных магазинах и супермаркетах. Причем имел ввиду и серые зарплаты.
3. Если не ошибаюсь, Гостат при расчете ср. зарплаты учитывает только предприятия с численностью работающих свыше 50 человек. А на таких предприятиях серые зарплаты не особо популярны.

Всё это имеет непосредственное отношение к нал. валютному рынку. Да и к безналу тоже, т.к. достаточно многие считают, что курс удерживают из-за выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:26

  tea написав:
  Vitl написав:tea

Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах :D Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания :D

Спробую вгадати на завтра. :mrgreen:
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне.

Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:08

  tea написав:
  tea написав:
  Vitl написав:tea

Чай, ты угадал, сегодня 7го в пнд курс 27,90...в Одессе и Черновцах :D Правда в Киеве, Днепре, Харькове, даже Львове выше 28.Но то городишки спекулянты, не обращай внимания :D

Спробую вгадати на завтра. :mrgreen:
Здається,Сибарит писав,що на завтра не встигне на міжбанк зайти подвійна порція валюти,вона буде післязавтра.
Тому схиляюсь до того,що міжбанк завтра піде вгору,але позначку у 28.00 на купівлю не перетне.

Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.


Отдаю тебе должное. что признался в неугадал.зато некоторые угадали, считая что после праздников пойдёт рост.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:38

  Vitl написав:
  tea написав:Не вгадав.
Якщо чесно,то вчора думав що піднятись на 22 копійки (з 27.78 до 28.00) НБУ не дасть,а почне гасити.
А сьогодні на тверезу голову подумав інше - ну раз сьогодні аукціон з ОВДП,то НБУ не гасить,щоб нерезиденти якомога дорожче продались.
А завтра - вниз.


Отдаю тебе должное. что признался в неугадал.зато некоторые угадали, считая что после праздников пойдёт рост.

Завтра - вниз. :mrgreen:
П.С.На валютній гілці з"явився Провидець.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:40

  orest написав:Я не забороняю нікому писати. Більше того, радий новим адекватним дописувачам, з якими можна предметно обговорити профільні питання. Крім того, голосувалка великий плюс теми і передбачає збільшення учасників. Але родзинка теми була профільність. Решту фігні на ресурсі можна знайти тонни, хоча б в "Контексті...". Через 5% профільності і гору непотребу я туди не заходжу практично, хоч там ще якось тримається і Сибарит і Іскатєль і ще пару адекватів. Тому ПРОШУ зберегти якусь автентичність і корисність гілочки. Всяку чухню можна обговорити в інших місцях. І сміття сюди потягнулося тоді, коли непрофільних розмов стало більше...
Зрештою, це моя думка... А кожен сам вирішує що робити. Контекст 2, значить Контекст 2, але без мене.
П.С. і грубо затикають рот останнім часом саме мені. Кілька разів я уже мирився...
П.П.С. Того viewtopic.php?p=4543465#p4543465 предметно не знайшлося кому обговорити. Зато про з пальця висмоктане "критичне зубожіння 97% населення" навалили кілька сторінок. І всякого іншого. Можна все, алеж і міра б мала бути, мабуть...

Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  sinus написав:Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.


А можно ответить 2 буквами?
ХЗ
:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:59

  Alex2007 написав:
  Провидець написав:Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.


А можно ответить 2 буквами?
ХЗ
:lol:

Ні. :wink:
Тільки чотирма. :mrgreen:
Морфей на валютній гілці дав Провидцю на вибір дві пігулки,Провидець вибрав одну,ковтнув і пішли видіння. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:00

  sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.

Облігації, прибуток не оподатковується, мрія кожного олігарха - мильна бульбашка, яка рано чи пізно лусне.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:03

  10/9/9 написав:
  sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.

Облігації, прибуток не оподатковується, мрія кожного олігарха - мильна бульбашка, яка рано чи пізно лусне.

Так,перша бульбашка лусне в кінці лютого.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:07

Добавлю.
В трамвайной голосовалке я проголосовал за последний вариант. Мне кажется, что по большей части пересичные сегодня больше смотрят на цены, а не на курс. Цены сдержать не могут. Поэтому, думаю, курс именно ради выборов держать не будут. А агитация будет основываться на ценах на газ. Поэтому стараются увести от экономики и свести к вере, языку и т.п.
Из-за выборов в случае каких-то эксцессов могут быть, на мой взгляд, только кратковременные выплески.
Стоит заметить, что сегодняшняя ситуация с нашими ЗВР и займами позволяет в ближайшее время удерживать курс, хотя смысла в этом не вижу.
И ещё. Мы всё больше превращаемся в с/х страну. Хотя Qwerty пишет о высокотехнологичном с/х, не считаю это хорошей перспективой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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