однобоко мыслите...может быть умышленно манипулируете надо учитывать (для благосостояния) не только рост доходов , но и рост расходов (а это вы вообще не учитываете). ведь если зарплата в долларовом эквиваленте в период 2013-2019 была зафиксирована, то из-за роста цен на коммунальные услуги , медицинские услуги , на лекарства расходы увеличились в долларовом эквиваленте на 25-30%.
по продуктам почти по нулям:при резком падении гривны был выигрыш, потом сравнялись, сейчас уже перегнали (но в среднем за 5 лет можно считать "по нулям")
prodigy написав:ведь если зарплата в долларовом эквиваленте в период 2013-2019 была зафиксирована, то из-за роста цен на коммунальные услуги , медицинские услуги , на лекарства расходы увеличились в долларовом эквиваленте на 25-30%.
продуктам почти по нулям:при резком падении гривны был выигрыш, потом сравнялись, сейчас уже перегнали (но в среднем за 5 лет можно считать "по нулям")
Во-первых, не уверен, что медуслуги и лекарства подорожали в долл эквиваленте, тем более на 25-30%. К примеру, перевел в долл экв свои расходы на услуги стоматолога - они снизились. Во-вторых, если речь не о самых необеспеченных, то доля коммуналки в расходах незначительна. Основная масса товаров и услуг в валюте скорее подешевела. Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше.
orest написав:Я не забороняю нікому писати. Більше того, радий новим адекватним дописувачам, з якими можна предметно обговорити профільні питання. Крім того, голосувалка великий плюс теми і передбачає збільшення учасників. Але родзинка теми була профільність. Решту фігні на ресурсі можна знайти тонни, хоча б в "Контексті...". Через 5% профільності і гору непотребу я туди не заходжу практично, хоч там ще якось тримається і Сибарит і Іскатєль і ще пару адекватів. Тому ПРОШУ зберегти якусь автентичність і корисність гілочки. Всяку чухню можна обговорити в інших місцях. І сміття сюди потягнулося тоді, коли непрофільних розмов стало більше... Зрештою, це моя думка... А кожен сам вирішує що робити. Контекст 2, значить Контекст 2, але без мене. П.С. і грубо затикають рот останнім часом саме мені. Кілька разів я уже мирився... П.П.С. Того viewtopic.php?p=4543465#p4543465 предметно не знайшлося кому обговорити. Зато про з пальця висмоктане "критичне зубожіння 97% населення" навалили кілька сторінок. І всякого іншого. Можна все, алеж і міра б мала бути, мабуть...
Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016? Что существенно было не так в 2018 году? Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016? Что существенно было не так в 2018 году? Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ?
Я у тому не розуміюсь. Я залишив тільки інформацію, яку прохав тут залишити мій батька.
sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016? Что существенно было не так в 2018 году? Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ?
Я у тому не розуміюсь. Я залишив тільки інформацію, яку прохав тут залишити мій батька.
Та ну. Вже краще таки як вчора у масці переса "перчитав ще раз, х..ня повна". Чи перес-расмус-віталька і ще пару з "чату" то інше?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.