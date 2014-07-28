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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1259126012611262
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:10

  Провидець написав:
  10/9/9 написав:Облігації, прибуток не оподатковується, мрія кожного олігарха - мильна бульбашка, яка рано чи пізно лусне.

Так,перша бульбашка лусне в кінці лютого.

Провидцю - хочу Вас запросити для участі у конкурсі прогнозів курсу.
З Вашими здібностями бачити майбутнє,вважаю,у Вас найкращі шанси для перемоги.
Ну а Модератор Трініті (Ірина)...

https://pp.userapi.com/c308117/v3081172 ... .jpg?ava=1

...за перемогу нагородить Вас надписом у профайлі - Провидець.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:28

Faceless

однобоко мыслите...может быть умышленно манипулируете :roll:
надо учитывать (для благосостояния) не только рост доходов , но и рост расходов (а это вы вообще не учитываете).
ведь если зарплата в долларовом эквиваленте в период 2013-2019 была зафиксирована, то из-за роста цен на коммунальные услуги , медицинские услуги , на лекарства расходы увеличились в долларовом эквиваленте на 25-30%.

по продуктам почти по нулям:при резком падении гривны был выигрыш, потом сравнялись, сейчас уже перегнали (но в среднем за 5 лет можно считать "по нулям")
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:ведь если зарплата в долларовом эквиваленте в период 2013-2019 была зафиксирована, то из-за роста цен на коммунальные услуги , медицинские услуги , на лекарства расходы увеличились в долларовом эквиваленте на 25-30%.

продуктам почти по нулям:при резком падении гривны был выигрыш, потом сравнялись, сейчас уже перегнали (но в среднем за 5 лет можно считать "по нулям")

Во-первых, не уверен, что медуслуги и лекарства подорожали в долл эквиваленте, тем более на 25-30%. К примеру, перевел в долл экв свои расходы на услуги стоматолога - они снизились.
Во-вторых, если речь не о самых необеспеченных, то доля коммуналки в расходах незначительна.
Основная масса товаров и услуг в валюте скорее подешевела.
Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:39

  sinus написав:
  orest написав:Я не забороняю нікому писати. Більше того, радий новим адекватним дописувачам, з якими можна предметно обговорити профільні питання. Крім того, голосувалка великий плюс теми і передбачає збільшення учасників. Але родзинка теми була профільність. Решту фігні на ресурсі можна знайти тонни, хоча б в "Контексті...". Через 5% профільності і гору непотребу я туди не заходжу практично, хоч там ще якось тримається і Сибарит і Іскатєль і ще пару адекватів. Тому ПРОШУ зберегти якусь автентичність і корисність гілочки. Всяку чухню можна обговорити в інших місцях. І сміття сюди потягнулося тоді, коли непрофільних розмов стало більше...
Зрештою, це моя думка... А кожен сам вирішує що робити. Контекст 2, значить Контекст 2, але без мене.
П.С. і грубо затикають рот останнім часом саме мені. Кілька разів я уже мирився...
П.П.С. Того viewtopic.php?p=4543465#p4543465 предметно не знайшлося кому обговорити. Зато про з пальця висмоктане "критичне зубожіння 97% населення" навалили кілька сторінок. І всякого іншого. Можна все, алеж і міра б мала бути, мабуть...

Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.

Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ? :shock:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:47

  orest написав:
  sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.

Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ? :shock:

Я у тому не розуміюсь.
Я залишив тільки інформацію, яку прохав тут залишити мій батька.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:50

  sinus написав:Так,перша бульбашка лусне в кінці лютого.

+1 Вот ровно на этом факте основаны мои ощущения, что смый низкий курс этого года будет в период с 24 по 28 февраля. "Нерезиденты" будут из гривневых ОВГЗ выходить и выводить валютные за границу.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:07

  sinus написав:
  orest написав:
  sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016?
Что существенно было не так в 2018 году?
Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.

Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ? :shock:

Я у тому не розуміюсь.
Я залишив тільки інформацію, яку прохав тут залишити мій батька.

Та ну. Вже краще таки як вчора у масці переса "перчитав ще раз, х..ня повна".
Чи перес-расмус-віталька і ще пару з "чату" то інше? :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 1259126012611262
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