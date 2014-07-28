однобоко мыслите...может быть умышленно манипулируете надо учитывать (для благосостояния) не только рост доходов , но и рост расходов (а это вы вообще не учитываете). ведь если зарплата в долларовом эквиваленте в период 2013-2019 была зафиксирована, то из-за роста цен на коммунальные услуги , медицинские услуги , на лекарства расходы увеличились в долларовом эквиваленте на 25-30%.
по продуктам почти по нулям:при резком падении гривны был выигрыш, потом сравнялись, сейчас уже перегнали (но в среднем за 5 лет можно считать "по нулям")
prodigy написав:ведь если зарплата в долларовом эквиваленте в период 2013-2019 была зафиксирована, то из-за роста цен на коммунальные услуги , медицинские услуги , на лекарства расходы увеличились в долларовом эквиваленте на 25-30%.
продуктам почти по нулям:при резком падении гривны был выигрыш, потом сравнялись, сейчас уже перегнали (но в среднем за 5 лет можно считать "по нулям")
Во-первых, не уверен, что медуслуги и лекарства подорожали в долл эквиваленте, тем более на 25-30%. К примеру, перевел в долл экв свои расходы на услуги стоматолога - они снизились. Во-вторых, если речь не о самых необеспеченных, то доля коммуналки в расходах незначительна. Основная масса товаров и услуг в валюте скорее подешевела. Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше.
orest написав:Я не забороняю нікому писати. Більше того, радий новим адекватним дописувачам, з якими можна предметно обговорити профільні питання. Крім того, голосувалка великий плюс теми і передбачає збільшення учасників. Але родзинка теми була профільність. Решту фігні на ресурсі можна знайти тонни, хоча б в "Контексті...". Через 5% профільності і гору непотребу я туди не заходжу практично, хоч там ще якось тримається і Сибарит і Іскатєль і ще пару адекватів. Тому ПРОШУ зберегти якусь автентичність і корисність гілочки. Всяку чухню можна обговорити в інших місцях. І сміття сюди потягнулося тоді, коли непрофільних розмов стало більше... Зрештою, це моя думка... А кожен сам вирішує що робити. Контекст 2, значить Контекст 2, але без мене. П.С. і грубо затикають рот останнім часом саме мені. Кілька разів я уже мирився... П.П.С. Того viewtopic.php?p=4543465#p4543465 предметно не знайшлося кому обговорити. Зато про з пальця висмоктане "критичне зубожіння 97% населення" навалили кілька сторінок. І всякого іншого. Можна все, алеж і міра б мала бути, мабуть...
Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016? Что существенно было не так в 2018 году? Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016? Что существенно было не так в 2018 году? Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ?
Я у тому не розуміюсь. Я залишив тільки інформацію, яку прохав тут залишити мій батька.
sinus написав:Прежде чем я дам вам подсказку о том,что же происходило и будет происходить с курсом,ответьте, пожалуйста, на такой вопрос-что такого отличительного было в 2018 году в отличии от 2017 или 2016? Что существенно было не так в 2018 году? Если ответите на этот вопрос всего 4-мя буквами, то вы поймёте от чего сейчас зависит курс,можете смеяться,но это так.
Може перед тим як відкрити мені цю велику і страшну таємницю Ви б перечитали хоча б останні мої дописи? Ну хоча б від цього і до вчора viewtopic.php?p=4543465#p4543465 бо раптом я такий профан-нікчема, що й не осягну відкритого мені Вами ЗНАННЯ?
Я у тому не розуміюсь. Я залишив тільки інформацію, яку прохав тут залишити мій батька.
Та ну. Вже краще таки як вчора у масці переса "перчитав ще раз, х..ня повна". Чи перес-расмус-віталька-нісан2012 і ще пару з "чату" то інше?
Востаннє редагувалось orest в Вів 08 січ, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Faceless написав:..... Во-первых, не уверен, что медуслуги и лекарства подорожали в долл эквиваленте, тем более на 25-30%. К примеру, перевел в долл экв свои расходы на услуги стоматолога - они снизились. Во-вторых, если речь не о самых необеспеченных, то доля коммуналки в расходах незначительна. Основная масса товаров и услуг в валюте скорее подешевела. Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше.
О лекарствах говорить не могу - слава богу, пока не знаю. О медуслугах - с этого года медицина официально частично платная. Раньше этого не было. Т.е. точно дороже. Доля коммуналки не настолько низкая, чтобы говорить что она незначительна даже для среднеобеспеченных. Или я неправильно понимаю "незначительность" или "малообеспеченность". Интересно было бы услышать Ваши цифры того и другого. Вы говорите о заработке в долларах. Да, те у кого доходы привязаны к доллару, вероятно, не пострадали (хотя насчёт "может позволить себе куда больше" сомневаюсь). Но таких у нас очень немного. А те, у кого зарплата в грн, вряд ли подняли её в 3-4 раза в большинстве случаев.
По курсу в последнее время складывается ощущение, что всё это закончится очередным "нежданчиком" в самый непредсказуемый момент. Возможно, не прав, но ощущения неприятные.
sinus Вы не "залишили тільки інформацію", а загадали загадку. Честно говоря угадывать "слово из 4-х букв" совсем не хочется. Хотите написать, напишите, а загадки здесь не нужны, их и так хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
пришлось в течении 2 лет потратить больше ***к грн на лекарства (часто одни и те же)-рост от 20 до 35% (тогда доллар был 26,2-27,5)
п.с. не стоматологи, а хирурги
Тут не могу ни оспорить ни подтвердить, из медуслуг, которые могу сравнить, только стоматолога. Были большие мед расходы в 2017-2018, но сравнивать слава богу не с чем, хотя думаю в долларе вряд ли было дешевле в 2013
ЛАД написав:О медуслугах - с этого года медицина официально частично платная. Раньше этого не было. Т.е. точно дороже.
Ну то что она была официально бесплатной на реальные расходы влияло мало, так что не надо про "точно". А частные клиники поужались в ценниках если их перевести в долл экв.
ЛАД написав:Доля коммуналки не настолько низкая, чтобы говорить что она незначительна даже для среднеобеспеченных. Или я неправильно понимаю "незначительность" или "малообеспеченность". Интересно было бы услышать Ваши цифры того и другого.
Ну предположим, что коммуналка выросла до 10% дохода некоторого среднепересичного в вакууме. Если в долл эквиваленте коммуналка брутто выросла пусть на 30%, то в совокупных расходах при прочих равных это порядка 3%.
ЛАД написав:Вы говорите о заработке в долларах.
Нет, я говорю о долл. эквиваленте, всего лишь.
ЛАД написав:А те, у кого зарплата в грн, вряд ли подняли её в 3-4 раза в большинстве случаев.
Вот те, о ком я пишу, это как раз у кого номинальный доход в гривне вырос более чем в 2,5 раза.