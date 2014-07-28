Додано: Вів 08 січ, 2019 15:43

Faceless написав: .....

Во-первых, не уверен, что медуслуги и лекарства подорожали в долл эквиваленте, тем более на 25-30%. К примеру, перевел в долл экв свои расходы на услуги стоматолога - они снизились.

Во-вторых, если речь не о самых необеспеченных, то доля коммуналки в расходах незначительна.

Основная масса товаров и услуг в валюте скорее подешевела.

Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше. .....Во-первых, не уверен, что медуслуги и лекарства подорожали в долл эквиваленте, тем более на 25-30%. К примеру, перевел в долл экв свои расходы на услуги стоматолога - они снизились.Во-вторых, если речь не о самых необеспеченных, то доля коммуналки в расходах незначительна.Основная масса товаров и услуг в валюте скорее подешевела.Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше.

куда больше

О лекарствах говорить не могу - слава богу, пока не знаю.О медуслугах - с этого года медицина официально частично платная. Раньше этого не было. Т.е. точно дороже.Доля коммуналки не настолько низкая, чтобы говорить что она незначительна даже для среднеобеспеченных. Или я неправильно понимаю "незначительность" или "малообеспеченность". Интересно было бы услышать Ваши цифры того и другого.Вы говорите о заработке в долларах. Да, те у кого доходы привязаны к доллару, вероятно, не пострадали (хотя насчёт "может позволить себе" сомневаюсь). Но таких у нас очень немного. А те, у кого зарплата в грн, вряд ли подняли её в 3-4 раза в большинстве случаев.По курсу в последнее время складывается ощущение, что всё это закончится очередным "нежданчиком" в самый непредсказуемый момент.Возможно, не прав, но ощущения неприятные.Вы не "залишили тільки інформацію", а загадали загадку. Честно говоря угадывать "слово из 4-х букв" совсем не хочется. Хотите написать, напишите, а загадки здесь не нужны, их и так хватает.