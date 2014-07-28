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Вибачте,але я нічого не зрозумів з того,що ви надрукували.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:25
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Вибачте,але я нічого не зрозумів з того,що ви надрукували.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:37
Вище вже відповіли на це питання.
Батько писав,що в 18 році влада поступово стала мастити лижі-вхід в
ОВДЗ по солодкому курсу і такий же і вихід,тому курс у прошлому році він прогнозував не стільки по факту ОВДЗ, скільки по датам і цифрам входу і вихіду з них.
Він казав,що треба до виборів за цим дуже уважно спостерігати, бо від цього і залежить курс.
Перший вихід в кінці лютого.
Якось так.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Василь-Рівне в игноре
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:48
Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).
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