sinus Вы не "залишили тільки інформацію", а загадали загадку. Честно говоря угадывать "слово из 4-х букв" совсем не хочется. Хотите написать, напишите, а загадки здесь не нужны, их и так хватает.
Вище вже відповіли на це питання. Батько писав,що в 18 році влада поступово стала мастити лижі-вхід в ОВДЗ по солодкому курсу і такий же і вихід,тому курс у прошлому році він прогнозував не стільки по факту ОВДЗ, скільки по датам і цифрам входу і вихіду з них. Він казав,що треба до виборів за цим дуже уважно спостерігати, бо від цього і залежить курс. Перший вихід в кінці лютого. Якось так.
Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).
Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).
Впевненим можна бути лише ввівши вс-2. Але тоді і виборів не буде. В іншому випадку просто тупо будуть виводити кошти і почекають з поверненням як мінімум до часу, коли хтось купить собі президентство. Але сумніваюсь, що будуть не тільки сидіти і чекати, хто стане на Говерлі паном-вівчарем, а й ще й підігрівати вівчарів, підкидаючи у ватру доляри.
Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).
Так і таким чином курс гривні може з кінця лютого до виборів максимально зміцнитися, а далі буде залежить від першого туру.