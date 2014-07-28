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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1260126112621263
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:25

  orest написав:
  sinus написав:Я у тому не розуміюсь.
Я залишив тільки інформацію, яку прохав тут залишити мій батька.

Та ну. Вже краще таки як вчора у масці переса "перчитав ще раз, х..ня повна".
Чи перес-расмус-віталька-нісан2012 і ще пару з "чату" то інше? :mrgreen:
[/quote]
Вибачте,але я нічого не зрозумів з того,що ви надрукували.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:37

  ЛАД написав:

sinus
Вы не "залишили тільки інформацію", а загадали загадку. Честно говоря угадывать "слово из 4-х букв" совсем не хочется. Хотите написать, напишите, а загадки здесь не нужны, их и так хватает. :)

Вище вже відповіли на це питання.
Батько писав,що в 18 році влада поступово стала мастити лижі-вхід в
ОВДЗ по солодкому курсу і такий же і вихід,тому курс у прошлому році він прогнозував не стільки по факту ОВДЗ, скільки по датам і цифрам входу і вихіду з них.
Він казав,що треба до виборів за цим дуже уважно спостерігати, бо від цього і залежить курс.
Перший вихід в кінці лютого.
Якось так.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  sinus написав:по солодкому курсу

уточните сладкий курс для входа и выхода это какой?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:48

  sinus написав:Перший вихід в кінці лютого.

Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:57

  kolyuchy написав:
  sinus написав:Перший вихід в кінці лютого.

Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).

Впевненим можна бути лише ввівши вс-2. Але тоді і виборів не буде.
В іншому випадку просто тупо будуть виводити кошти і почекають з поверненням як мінімум до часу, коли хтось купить собі президентство.
Але сумніваюсь, що будуть не тільки сидіти і чекати, хто стане на Говерлі паном-вівчарем, а й ще й підігрівати вівчарів, підкидаючи у ватру доляри.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45

Завтра зранку спочатку міжбанк вниз,а потім і готівка.
В принципі,готівка рух вниз почала сьогодні.
Спекулянт і барига (с) пише,що ніхто не купує по 28.10.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52

  kolyuchy написав:
  sinus написав:Перший вихід в кінці лютого.

Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).

Так і таким чином курс гривні може з кінця лютого до виборів максимально зміцнитися, а далі буде залежить від першого туру.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52

  ЛАД написав:И ещё. Мы всё больше превращаемся в с/х страну. Хотя Дід Мажор пишет о высокотехнологичном с/х, не считаю это хорошей перспективой.

Тут треба радіти всьому.Виходить сіяти і продавати кукурузу - хай сіє і продає.Країні ж від цього краще - більше валюти заходить.
Не будьте такі песимістичні.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:15

физики купили ОВГЗ в 7,7р больше в гривне , чем в 2017г
валютные ОВГЗ-рост только в 3,6р (общий рост в 4раза)
Зображення
не спілкуюсь з порохоботами
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