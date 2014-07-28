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Вибачте,але я нічого не зрозумів з того,що ви надрукували.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:25
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Вибачте,але я нічого не зрозумів з того,що ви надрукували.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:37
Вище вже відповіли на це питання.
Батько писав,що в 18 році влада поступово стала мастити лижі-вхід в
ОВДЗ по солодкому курсу і такий же і вихід,тому курс у прошлому році він прогнозував не стільки по факту ОВДЗ, скільки по датам і цифрам входу і вихіду з них.
Він казав,що треба до виборів за цим дуже уважно спостерігати, бо від цього і залежить курс.
Перший вихід в кінці лютого.
Якось так.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Василь-Рівне в игноре
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:48
Все верно. Если "нерезиденты" не будут уверены в удержании власти на выборах 31го марта, то стоит ожидать их выхода. Наличную валюту в КАМАЗы конечно же грузить не будут, все пойдет безналом. Что в свою очередь повлечет спрос на валюту как на МБ, так и опосредованно на нале (переток из нала в безнал, про котроый тут на форуме неоднократно вспоминали).
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:57
Впевненим можна бути лише ввівши вс-2. Але тоді і виборів не буде.
В іншому випадку просто тупо будуть виводити кошти і почекають з поверненням як мінімум до часу, коли хтось купить собі президентство.
Але сумніваюсь, що будуть не тільки сидіти і чекати, хто стане на Говерлі паном-вівчарем, а й ще й підігрівати вівчарів, підкидаючи у ватру доляри.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45
Завтра зранку спочатку міжбанк вниз,а потім і готівка.
В принципі,готівка рух вниз почала сьогодні.
Спекулянт і барига (с) пише,що ніхто не купує по 28.10.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52
Так і таким чином курс гривні може з кінця лютого до виборів максимально зміцнитися, а далі буде залежить від першого туру.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52
Тут треба радіти всьому.Виходить сіяти і продавати кукурузу - хай сіє і продає.Країні ж від цього краще - більше валюти заходить.
Не будьте такі песимістичні.
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:15
физики купили ОВГЗ в 7,7р больше в гривне , чем в 2017г
валютные ОВГЗ-рост только в 3,6р (общий рост в 4раза)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:30
1. Вангую до начала-середины февраля ралли по баксу с переменной скоростью. До 30. Свалят всё на спекулянтов, например онлайновых.
2. Потом "переможный удар кулаком по столу", и откат. До 28-28.50. "Кто надо" фиксирует прибыль в твердой валюте. Это будет последняя остановка, чтоб сойти с поезда "без нервов"
3. С начала-середины марта - волна "перепрятывания валютного сала", ввиду неопределённости с выборами. Эта волна будет экстремальнее первой, т.к. тут "волшебного удара по столу" уже не будет предусмотрено. Кто будет долго думать - будет покупать спасательные зеленые жилеты по любой, даже самой неадекватной, цене. Или спрыгивать с поезда на ходу. Сохранность чемоданов не гарантируется
В лучшем случае - ралли остановится от нехватки топлива, и откатится с горы в долины
В худшем - поезд станет неуправляемым и пойдёт под откос.
Выплаты по долгам, форсмажоры с газом и т.п. - не учтены, и будут оказывать дополнительный эффект
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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