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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1261126212631264
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:32

  Вкладчик1234 написав:1. Вангую до начала-середины февраля ралли по баксу с переменной скоростью. До 30. Свалят всё на спекулянтов, например онлайновых.

2. Потом "переможный удар кулаком по столу", и откат. До 28-28.50. "Кто надо" фиксирует прибыль в твердой валюте. Это будет последняя остановка, чтоб сойти с поезда "без нервов"

3. С начала-середины марта - волна "перепрятывания валютного сала", ввиду неопределённости с выборами. Эта волна будет экстремальнее первой, т.к. тут "волшебного удара по столу" уже не будет предусмотрено. Кто будет долго думать - будет покупать спасательные зеленые жилеты по любой, даже самой неадекватной, цене. Или спрыгивать с поезда на ходу. Сохранность чемоданов не гарантируется

В лучшем случае - ралли остановится от нехватки топлива, и откатится с горы в долины
В худшем - поезд станет неуправляемым и пойдёт под откос.

Выплаты по долгам, форсмажоры с газом и т.п. - не учтены, и будут оказывать дополнительный эффект


+1...вариант вышеупомянутого сценария в оптимистической форме , как по мне ,вполне реален...думаю стабильнуу ревальвацию ниже 28 , мы уже не увидим...дотянуть могут до середины апреля с видимой стабильностью 28-29+ , ... затем девал , ну и кивать будут ,чуть что на "новоизбранного" ,мол не справился с управлением , в отличии от попередника...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:40

  tea написав:Завтра зранку спочатку міжбанк вниз,а потім і готівка.
В принципі,готівка рух вниз почала сьогодні.
Спекулянт і барига (с) пише,що ніхто не купує по 28.10.


Ну ты прям как валютная прости... :D 27ХХ не случилось ни вчера ни сегодня.зачем каждый день угадывать, хватит раз в две недели.По этим послепраздничным дням недостоверно судить как поведёт себя вал рынок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:42

  Вкладчик1234 написав:1. Вангую до начала-середины февраля ралли по баксу с переменной скоростью. До 30. Свалят всё на спекулянтов, например онлайновых.

2. Потом "переможный удар кулаком по столу", и откат. До 28-28.50. "Кто надо" фиксирует прибыль в твердой валюте. Это будет последняя остановка, чтоб сойти с поезда "без нервов"

3. С начала-середины марта - волна "перепрятывания валютного сала", ввиду неопределённости с выборами. Эта волна будет экстремальнее первой, т.к. тут "волшебного удара по столу" уже не будет предусмотрено. Кто будет долго думать - будет покупать спасательные зеленые жилеты по любой, даже самой неадекватной, цене. Или спрыгивать с поезда на ходу. Сохранность чемоданов не гарантируется

В лучшем случае - ралли остановится от нехватки топлива, и откатится с горы в долины
В худшем - поезд станет неуправляемым и пойдёт под откос.

Выплаты по долгам, форсмажоры с газом и т.п. - не учтены, и будут оказывать дополнительный эффект


Ууу обвалист.Согласен, даже с оговоркой. что без всякого обоснования у нас курс на конец года плановый был 30,1.Может кто скажет за счёт каких побед он не дошёл туды.Я знаю главную победу - научились хорошо обманывать и манипулировать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:46

Faceless
Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше.

Хороший пример :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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