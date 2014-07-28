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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 08 січ, 2019 20:32
Вкладчик1234 написав:
1. Вангую до начала-середины февраля ралли по баксу с переменной скоростью. До 30. Свалят всё на спекулянтов, например онлайновых.
2. Потом "переможный удар кулаком по столу", и откат. До 28-28.50. "Кто надо" фиксирует прибыль в твердой валюте. Это будет последняя остановка, чтоб сойти с поезда "без нервов"
3. С начала-середины марта - волна "перепрятывания валютного сала", ввиду неопределённости с выборами. Эта волна будет экстремальнее первой, т.к. тут "волшебного удара по столу" уже не будет предусмотрено. Кто будет долго думать - будет покупать спасательные зеленые жилеты по любой, даже самой неадекватной, цене. Или спрыгивать с поезда на ходу. Сохранность чемоданов не гарантируется
В лучшем случае - ралли остановится от нехватки топлива, и откатится с горы в долины
В худшем - поезд станет неуправляемым и пойдёт под откос.
Выплаты по долгам, форсмажоры с газом и т.п. - не учтены, и будут оказывать дополнительный эффект
+1...вариант вышеупомянутого сценария в оптимистической форме , как по мне ,вполне реален...думаю стабильнуу ревальвацию ниже 28 , мы уже не увидим...дотянуть могут до середины апреля с видимой стабильностью 28-29+ , ... затем девал , ну и кивать будут ,чуть что на "новоизбранного" ,мол не справился с управлением , в отличии от попередника...
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lincoln2
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:40
tea написав:
Завтра зранку спочатку міжбанк вниз,а потім і готівка.
В принципі,готівка рух вниз почала сьогодні.
Спекулянт і барига (с) пише,що ніхто не купує по 28.10.
Ну ты прям как валютная прости...
27ХХ не случилось ни вчера ни сегодня.зачем каждый день угадывать, хватит раз в две недели.По этим послепраздничным дням недостоверно судить как поведёт себя вал рынок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:42
Вкладчик1234 написав:
1. Вангую до начала-середины февраля ралли по баксу с переменной скоростью. До 30. Свалят всё на спекулянтов, например онлайновых.
2. Потом "переможный удар кулаком по столу", и откат. До 28-28.50. "Кто надо" фиксирует прибыль в твердой валюте. Это будет последняя остановка, чтоб сойти с поезда "без нервов"
3. С начала-середины марта - волна "перепрятывания валютного сала", ввиду неопределённости с выборами. Эта волна будет экстремальнее первой, т.к. тут "волшебного удара по столу" уже не будет предусмотрено. Кто будет долго думать - будет покупать спасательные зеленые жилеты по любой, даже самой неадекватной, цене. Или спрыгивать с поезда на ходу. Сохранность чемоданов не гарантируется
В лучшем случае - ралли остановится от нехватки топлива, и откатится с горы в долины
В худшем - поезд станет неуправляемым и пойдёт под откос.
Выплаты по долгам, форсмажоры с газом и т.п. - не учтены, и будут оказывать дополнительный эффект
Ууу обвалист.Согласен, даже с оговоркой. что без всякого обоснования у нас курс на конец года плановый был 30,1.Может кто скажет за счёт каких побед он не дошёл туды.Я знаю главную победу - научились хорошо обманывать и манипулировать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:46
Faceless
Человек, зарабатывающий пусть 2-3 тыс долл с 2013 (пусть 15000-25000 грн) и по сейчас (55-85 тыс), сейчас может позволить себе куда больше.
Хороший пример
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:55
Vitl написав: tea написав:
Завтра зранку спочатку міжбанк вниз,а потім і готівка.
В принципі,готівка рух вниз почала сьогодні.
Спекулянт і барига (с) пише,що ніхто не купує по 28.10.
Ну ты прям как валютная прости...
27ХХ не случилось ни вчера ни сегодня.зачем каждый день угадывать, хватит раз в две недели.По этим послепраздничным дням недостоверно судить как поведёт себя вал рынок.
И сц в трамвае и я тут пристыдили снайпера Чая в промахах.Ну это не страшно, он же не написал что 100 тыщ слил па 28 пока не упало.Он просто несколько раз неправильно предположил.Даже сейчас рано говорить. что окончательно пошли вверх, но пока похоже что сезонность берёт своё.Нбу продаёт...и этим всё сказано.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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