Вкладчик1234 написав:

1. Вангую до начала-середины февраля ралли по баксу с переменной скоростью. До 30. Свалят всё на спекулянтов, например онлайновых.2. Потом "переможный удар кулаком по столу", и откат. До 28-28.50. "Кто надо" фиксирует прибыль в твердой валюте. Это будет последняя остановка, чтоб сойти с поезда "без нервов"3. С начала-середины марта - волна "перепрятывания валютного сала", ввиду неопределённости с выборами. Эта волна будет экстремальнее первой, т.к. тут "волшебного удара по столу" уже не будет предусмотрено. Кто будет долго думать - будет покупать спасательные зеленые жилеты по любой, даже самой неадекватной, цене. Или спрыгивать с поезда на ходу. Сохранность чемоданов не гарантируетсяВ лучшем случае - ралли остановится от нехватки топлива, и откатится с горы в долиныВ худшем - поезд станет неуправляемым и пойдёт под откос.Выплаты по долгам, форсмажоры с газом и т.п. - не учтены, и будут оказывать дополнительный эффект