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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:07
prodigy
Я уже и забыл. что скоро в п24 опять будем доллары покупать
А вот в первом абзаце до конца не понимаю что за подозрения в дроблении.Зачем подозрения. если кто то честно хочет перевести 15 лимонов. а можно только 150 тысяч. ну и будет он 100 раз переводить и чем он виноват.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:08
tea написав: Vitl написав:
я тут пристыдили снайпера Чая в промахах.Ну это не страшно, он же не написал что 100 тыщ слил па 28 пока не упало.Он просто несколько раз неправильно предположил.Даже сейчас рано говорить. что окончательно пошли вверх, но пока похоже что сезонность берёт своё.Нбу продаёт...и этим всё сказано.
Для мене це несподіванка.Навіть на подвійну порцію доларів від експортерів знайшлась потрійна порція від імпортерів.
А що ж буде завтра,коли буде звичайна порція за один день?
Думаю,що піде вгору.
Вот, весь смысл в том, что сезонно в это время преобладает покупка.Не исключено что ктото или что то нарушит сезонность, но уже 28 мечта...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:34
Vitl написав:prodigy
Я уже и забыл. что скоро в п24 опять будем доллары покупать
А вот в первом абзаце до конца не понимаю что за подозрения в дроблении.Зачем подозрения. если кто то честно хочет перевести 15 лимонов. а можно только 150 тысяч. ну и будет он 100 раз переводить и чем он виноват.
фин мониторинг только для смертных, бессметные уже перевели и еще переведут сколько надо
не спілкуюсь з порохоботами
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prodigy
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:21
ну вот наконец-то закончили праздновать и пошел движ
п.с. Чай однозначно проиграл
не спілкуюсь з порохоботами
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prodigy
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:14
prodigy написав:
... и пошел движ
и ДС пропал с 08/01/19...
В Трамвае пристегнули ремни.
Я пока на стопе.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:39
prodigy написав:
ну вот наконец-то закончили праздновать и пошел движ
п.с. Чай однозначно проиграл
Дело не в проиграл. а в том. что не нада каждый день гнать пургу.Теоретически за 5 дней упасть на 30-40 коп никто не запрещал, у нас ведь могут всё.Но вероятность за сезонный сценарий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:40
Очкарик
и ДС пропал с 08/01/19...
Да, все заметили.Лишь бы со здоровьем был порядок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:41
Юнекс , Альфа хорошо уже берут, лучше чем барыги...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:05
Vitl написав:
Юнекс , Альфа хорошо уже берут, лучше чем барыги...
аккорд 28,16
белочка 28,20
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:11
vitaliian
Даже на Байках уже злоупотребление сленгом вызывает раздражение.
Белочка ассоциируется скорее с наркологией, чем с банком
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Очкарик
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