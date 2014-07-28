а аккорд с автомобилями марки хонда?
я не злоупотреблял у них 2 белочки на логотипе
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:12
а аккорд с автомобилями марки хонда?
я не злоупотреблял у них 2 белочки на логотипе
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:15
vitaliian
У меня есть очень хороший приятель, который называет свой Аккорд баяном.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:50
сдал в альфе-укрсоце 2т. па 28.15 - может подстегну рост, как в прошлом годе да и сдавать по сотке па +-27,50 мистячковым менялам надоело, сегодня на 28 были согласные...
а шо делать?
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:59
Ну про "однозначно" ще рано казати.
Моя логіка підказує наступне.
З сьогоднішнього дня нарешті міжбанк ввійшов в звичне русло,немає подвійних обсягів на продаж чи подвійних на купівлю.Сьогодні звичайний день,міжбанк зранку пішов вгору і вже до цього моменту розвернувся і пішов униз.Можливо,навіть,без втручання НБУ,бо поки що інфо про інтервенції не було.
Готівка теж слідом за міжбанком спочатку пішла вгору,але вже зараз йде вниз.
Мені для того,щоб залишитись на 1 місці достатньо курса продажу 28.04.Причому,наскільки я розумію,це середній курс по декільком містам.
Я не бачу нічого нереального,щоб з сьогоднішнього дня за 5 днів курс не міг впасти на 25 копійок.
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:12
БИС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
|