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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:12

  Очкарик написав:vitaliian

Даже на Байках уже злоупотребления сленгом вызывает раздражение.

Белочка ассоциируется скорее с наркологией, чем с банком

а аккорд с автомобилями марки хонда?
http://www.bisbank.com.ua
я не злоупотреблял у них 2 белочки на логотипе
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:15

vitaliian

У меня есть очень хороший приятель, который называет свой Аккорд баяном.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:50

  Vitl написав:Юнекс , Альфа хорошо уже берут, лучше чем барыги...

сдал в альфе-укрсоце 2т. па 28.15 - может подстегну рост, как в прошлом годе :roll: да и сдавать по сотке па +-27,50 мистячковым менялам надоело, сегодня на 28 были согласные...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:59

  prodigy написав:
п.с. Чай однозначно проиграл :mrgreen:

Ну про "однозначно" ще рано казати. :wink:
Моя логіка підказує наступне. :roll:
З сьогоднішнього дня нарешті міжбанк ввійшов в звичне русло,немає подвійних обсягів на продаж чи подвійних на купівлю.Сьогодні звичайний день,міжбанк зранку пішов вгору і вже до цього моменту розвернувся і пішов униз.Можливо,навіть,без втручання НБУ,бо поки що інфо про інтервенції не було.
Готівка теж слідом за міжбанком спочатку пішла вгору,але вже зараз йде вниз.
Мені для того,щоб залишитись на 1 місці достатньо курса продажу 28.04.Причому,наскільки я розумію,це середній курс по декільком містам.
Я не бачу нічого нереального,щоб з сьогоднішнього дня за 5 днів курс не міг впасти на 25 копійок.
tea
 
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