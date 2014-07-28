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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:48
GDV29 написав: GDV29 написав:
Добавлено: Сб 29 дек, 2018 13:16
Всем привет!
15.01.2019-29,00
ВСем Приветы!. С прошедшими праздниками, всего наилучшего и Всех Благ!.
Я не знаток нашего искусства, но мой "прогноз" как-то затерялся в переписке. Если не сложно, прошу добавить. Спасибо.))
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Faceless
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:01
Faceless написав: GDV29 написав: GDV29 написав:
Добавлено: Сб 29 дек, 2018 13:16
Всем привет!
15.01.2019-29,00
ВСем Приветы!. С прошедшими праздниками, всего наилучшего и Всех Благ!.
Я не знаток нашего искусства, но мой "прогноз" как-то затерялся в переписке. Если не сложно, прошу добавить. Спасибо.))
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а когда открывается приём ставок на 31.01?
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:21
vitaliian написав: Faceless написав:
GDV29 написав:[quote="4539990:GDV29"]Добавлено: Сб 29 дек, 2018 13:16
Всем привет!
15.01.2019-29,00
ВСем Приветы!. С прошедшими праздниками, всего наилучшего и Всех Благ!.
Я не знаток нашего искусства, но мой "прогноз" как-то затерялся в переписке. Если не сложно, прошу добавить. Спасибо.))
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а когда открывается приём ставок на 31.01?[/quote]Открыт до 16-17 января, можете хоть сейчас
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Faceless
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:23
Faceless 31.01 28,75
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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