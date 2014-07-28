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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:48
GDV29 написав: GDV29 написав:
Добавлено: Сб 29 дек, 2018 13:16
Всем привет!
15.01.2019-29,00
ВСем Приветы!. С прошедшими праздниками, всего наилучшего и Всех Благ!.
Я не знаток нашего искусства, но мой "прогноз" как-то затерялся в переписке. Если не сложно, прошу добавить. Спасибо.))
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:01
Faceless написав: GDV29 написав: GDV29 написав:
Добавлено: Сб 29 дек, 2018 13:16
Всем привет!
15.01.2019-29,00
ВСем Приветы!. С прошедшими праздниками, всего наилучшего и Всех Благ!.
Я не знаток нашего искусства, но мой "прогноз" как-то затерялся в переписке. Если не сложно, прошу добавить. Спасибо.))
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а когда открывается приём ставок на 31.01?
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:21
vitaliian написав: Faceless написав:
GDV29 написав:ВСем Приветы!. С прошедшими праздниками, всего наилучшего и Всех Благ!.
Я не знаток нашего искусства, но мой "прогноз" как-то затерялся в переписке. Если не сложно, прошу добавить. Спасибо.))
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а когда открывается приём ставок на 31.01?
Открыт до 16-17 января, можете хоть сейчас
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Faceless
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:23
Faceless 31.01 28,75
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:01
[Faceless"Открыт до 16-17 января, можете хоть сейчас ]
на 31.01.2019 -28,80/$
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:32
Ранние прогнозы коллег смотрят на север.Но прошлогодний опыт показывает, что могут сманипулировать как угодно.Давайте сначала 15го посмотрим что будет.Сегодня задёрг вверх с последующим откатом.Но откат не пробил 28 вниз.Трудно сказать, что это было.Послепраздничный скачёк или начало уверенного движения.Только ждать.По 28,2 примерно сливать в долгосрок как то мало.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:34
Faceless написав: GDV29 написав: GDV29 написав:
Добавлено: Сб 29 дек, 2018 13:16
Всем привет!
15.01.2019-29,00
ВСем Приветы!. С прошедшими праздниками, всего наилучшего и Всех Благ!.
Я не знаток нашего искусства, но мой "прогноз" как-то затерялся в переписке. Если не сложно, прошу добавить. Спасибо.))
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Ну да. что то мы проглядели
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:37
Видать ДС приболел, даже скучно стало.Неудачное последнее посещение в 13,13...Несмотря на политическое разногласие, аналитику с удовольствием почитал бы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:47
GDV29 написав:
на 31.01.2019 -28,80/$
Любі друзі - а який сенс давати прогноз сьогодні?До 17 числа цілих 7 днів.
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