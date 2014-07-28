Это же не просто угадывания, это целые ожидания. Так ещё не март, а уже все обсуждают кто будет президентом. Люди пытаются понять что их ждёт... Морально себя подготавливают что ли.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Это же не просто угадывания, это целые ожидания. Так ещё не март, а уже все обсуждают кто будет президентом. Люди пытаются понять что их ждёт... Морально себя подготавливают что ли.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:16
Так Ви ж собі зменшуєте шанси,коли пишете за 7 днів.
Погноз на 31 число можна давати до 17 числа до 18.00.
Я свій буду давати 17 числа в 17.59.
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:24
у меня озарения по круглым датам)
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:39
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:22
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