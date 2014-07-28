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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1265126612671268
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:Любі друзі - а який сенс давати прогноз сьогодні?До 17 числа цілих 7 днів.

Это же не просто угадывания, это целые ожидания. Так ещё не март, а уже все обсуждают кто будет президентом. Люди пытаются понять что их ждёт... Морально себя подготавливают что ли.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:16

  vitaliian написав:
  tea написав:Любі друзі - а який сенс давати прогноз сьогодні?До 17 числа цілих 7 днів.

Это же не просто угадывания, это целые ожидания. Так ещё не март, а уже все обсуждают кто будет президентом. Люди пытаются понять что их ждёт... Морально себя подготавливают что ли.

Так Ви ж собі зменшуєте шанси,коли пишете за 7 днів.
Погноз на 31 число можна давати до 17 числа до 18.00.
Я свій буду давати 17 числа в 17.59. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:24

  tea написав:=
Так Ви ж собі зменшуєте шанси,коли пишете за 7 днів.
Погноз на 31 число можна давати до 17 числа до 18.00.
Я свій буду давати 17 числа в 17.59. :mrgreen:

у меня озарения по круглым датам)
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32

  vitaliian написав:
  tea написав:=
Так Ви ж собі зменшуєте шанси,коли пишете за 7 днів.
Погноз на 31 число можна давати до 17 числа до 18.00.
Я свій буду давати 17 числа в 17.59. :mrgreen:

у меня озарения по круглым датам)

Зара приїде відділ поліції з незаконного обігу наркотиків:)))
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:39

  tea написав:Зара приїде відділ поліції з незаконного обігу наркотиків:)))

я у них больше не покупаю)
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:22

  vitaliian написав:
  tea написав:Зара приїде відділ поліції з незаконного обігу наркотиків:)))

я у них больше не покупаю)

По цій причині і приїдуть:)))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:18

  tea написав:
  GDV29 написав:на 31.01.2019 -28,80/$

Любі друзі - а який сенс давати прогноз сьогодні?До 17 числа цілих 7 днів.

На жаль, не завжди є вільний час читату Дуже Шановну Вітку, є вирогідність закрутитися та забути дати свій "прогноз". Дякую, за турботу :)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:24

Почитать надосуге
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/10/644188/
Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:17

  GDV29 написав:Почитать надосуге
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/10/644188/
Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу

С подобных статеек обычно начинается писец
Faceless
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