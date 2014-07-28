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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:51
tea написав:
Любі друзі - а який сенс давати прогноз сьогодні?До 17 числа цілих 7 днів.
Это же не просто угадывания, это целые ожидания. Так ещё не март, а уже все обсуждают кто будет президентом. Люди пытаются понять что их ждёт... Морально себя подготавливают что ли.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:16
vitaliian написав: tea написав:
Любі друзі - а який сенс давати прогноз сьогодні?До 17 числа цілих 7 днів.
Это же не просто угадывания, это целые ожидания. Так ещё не март, а уже все обсуждают кто будет президентом. Люди пытаются понять что их ждёт... Морально себя подготавливают что ли.
Так Ви ж собі зменшуєте шанси,коли пишете за 7 днів.
Погноз на 31 число можна давати до 17 числа до 18.00.
Я свій буду давати 17 числа в 17.59.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:24
tea написав:
=
Так Ви ж собі зменшуєте шанси,коли пишете за 7 днів.
Погноз на 31 число можна давати до 17 числа до 18.00.
Я свій буду давати 17 числа в 17.59.
у меня озарения по круглым датам)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32
vitaliian написав: tea написав:
=
Так Ви ж собі зменшуєте шанси,коли пишете за 7 днів.
Погноз на 31 число можна давати до 17 числа до 18.00.
Я свій буду давати 17 числа в 17.59.
у меня озарения по круглым датам)
Зара приїде відділ поліції з незаконного обігу наркотиків:)))
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:39
tea написав:
Зара приїде відділ поліції з незаконного обігу наркотиків:)))
я у них больше не покупаю)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:22
vitaliian написав: tea написав:
Зара приїде відділ поліції з незаконного обігу наркотиків:)))
я у них больше не покупаю)
По цій причині і приїдуть:)))
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:18
tea написав: GDV29 написав:
на 31.01.2019 -28,80/$
Любі друзі - а який сенс давати прогноз сьогодні?До 17 числа цілих 7 днів.
На жаль, не завжди є вільний час читату Дуже Шановну Вітку, є вирогідність закрутитися та забути дати свій "прогноз". Дякую, за турботу
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:24
Почитать надосугеhttps://www.epravda.com.ua/news/2019/01/10/644188/Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:17
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