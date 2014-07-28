Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:39

Пипец будет определяться успешностью перезаймов.К большому сожалению для манипуляторов, этот успех маловероятен.Страна с падающей экономикой, с войной. с непонятными политическими раскладами является рисковым активом для вложений.Тут же мировые тенденции со сворачиванием инвестиций в подобные проекты.Не получится одурачить даже жадных спекулянтов.Выборы являются водоразделом, после которого сдерживание курса потеряет актуальность.При смене власти однозначно и сразу же.При не смене более постепенно с поиском сторонних причин и виновных.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.