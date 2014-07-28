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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1266126712681269
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:39

Пипец будет определяться успешностью перезаймов.К большому сожалению для манипуляторов, этот успех маловероятен.Страна с падающей экономикой, с войной. с непонятными политическими раскладами является рисковым активом для вложений.Тут же мировые тенденции со сворачиванием инвестиций в подобные проекты.Не получится одурачить даже жадных спекулянтов.Выборы являются водоразделом, после которого сдерживание курса потеряет актуальность.При смене власти однозначно и сразу же.При не смене более постепенно с поиском сторонних причин и виновных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:42

Удивляет заявленный курс на текущий начавшийся год.Он ниже предыдущего.Вот на следующий и за ним как бы адекватные цифры и то в оптимистическом варианте.А 28,2 с учётом приближающегося похудения звр это надувательство.Возможно так попытаются загнать в гривневые овгз, создать иллюзию сверхприбыльности как в прошедшем году.А потом кидануть наживившихся спекулянтов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:27

В первом квартале 2019 года будут преимущественно выплаты по внутреннему долгу. Сформировавшегося запаса валюты нам хватит разве что до конца февраля. С займами, которые мы ожидаем от Евросоюза и деньгами под гарантию Всемирного банка, мы спокойно проживем до мая (от Всемирного банка и Евросоюза Украина уже до конца этого года ожидает получить $1,4 млрд — Ред.). Но в мае нужно будет платить по облигациям, которые мы размещали под гарантию Соединенных Штатов (на сумму $1 млрд — Ред.). Поэтому в течение первых четырех месяцев 2019 года Украине очень важно будет снова выйти на внешний рынок заимствований.


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Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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