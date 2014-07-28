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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:39
Пипец будет определяться успешностью перезаймов.К большому сожалению для манипуляторов, этот успех маловероятен.Страна с падающей экономикой, с войной. с непонятными политическими раскладами является рисковым активом для вложений.Тут же мировые тенденции со сворачиванием инвестиций в подобные проекты.Не получится одурачить даже жадных спекулянтов.Выборы являются водоразделом, после которого сдерживание курса потеряет актуальность.При смене власти однозначно и сразу же.При не смене более постепенно с поиском сторонних причин и виновных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:42
Удивляет заявленный курс на текущий начавшийся год.Он ниже предыдущего.Вот на следующий и за ним как бы адекватные цифры и то в оптимистическом варианте.А 28,2 с учётом приближающегося похудения звр это надувательство.Возможно так попытаются загнать в гривневые овгз, создать иллюзию сверхприбыльности как в прошедшем году.А потом кидануть наживившихся спекулянтов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:27
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:24
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:46
7-e место в кармане(в чашке)Чая
на сейчас средний по 7-ми городам 28,176
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:18
Сьоме місце з 20+ кількості учасників не таке вже й погане.
Враховуючи,що ще у вівторок шансів однозначно не було.
Але головне - тренд.
До вечора переміщусь щонайменше на 5 місце.
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