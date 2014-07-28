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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:39
Пипец будет определяться успешностью перезаймов.К большому сожалению для манипуляторов, этот успех маловероятен.Страна с падающей экономикой, с войной. с непонятными политическими раскладами является рисковым активом для вложений.Тут же мировые тенденции со сворачиванием инвестиций в подобные проекты.Не получится одурачить даже жадных спекулянтов.Выборы являются водоразделом, после которого сдерживание курса потеряет актуальность.При смене власти однозначно и сразу же.При не смене более постепенно с поиском сторонних причин и виновных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:42
Удивляет заявленный курс на текущий начавшийся год.Он ниже предыдущего.Вот на следующий и за ним как бы адекватные цифры и то в оптимистическом варианте.А 28,2 с учётом приближающегося похудения звр это надувательство.Возможно так попытаются загнать в гривневые овгз, создать иллюзию сверхприбыльности как в прошедшем году.А потом кидануть наживившихся спекулянтов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:27
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:24
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:46
7-e место в кармане(в чашке)Чая
на сейчас средний по 7-ми городам 28,176
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:18
Сьоме місце з 20+ кількості учасників не таке вже й погане.
Враховуючи,що ще у вівторок шансів однозначно не було.
Але головне - тренд.
До вечора переміщусь щонайменше на 5 місце.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:37
prodigy, tea - вы бы хоть до 15го до вечера подождали.... промежуточные итоги в нашем деле - это как виртуальную прибыль считать в гривне сидя в зеленом танке. Вроде бы гривневый эквивалент увеличивается, а результат будет известен только после операции обмена
ЗЫ по теме: перевернул все свои свободные $400 в гривну по средневзвешенному курсу 28.07. Одной суммой не вышло сдать в связи с обстоятельствами.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
"заробитчане" - просто очередной заезженный штамп, такой же, как совсем недавно "ITшники".
Из реальных трудовых мигрантов уже:
некая часть вернулась в родные пенаты на подросшие зарплаты БЕЗ планов уезжать снова
низкооплачиваемые сезонники уже/еще здесь, валюта уже потрачена
Роста миграции не ожидаю
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
где они были со своей валютой в 2014-2015г.
Василь-Рівне в игноре
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