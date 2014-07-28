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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1266126712681269
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:39

Пипец будет определяться успешностью перезаймов.К большому сожалению для манипуляторов, этот успех маловероятен.Страна с падающей экономикой, с войной. с непонятными политическими раскладами является рисковым активом для вложений.Тут же мировые тенденции со сворачиванием инвестиций в подобные проекты.Не получится одурачить даже жадных спекулянтов.Выборы являются водоразделом, после которого сдерживание курса потеряет актуальность.При смене власти однозначно и сразу же.При не смене более постепенно с поиском сторонних причин и виновных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:42

Удивляет заявленный курс на текущий начавшийся год.Он ниже предыдущего.Вот на следующий и за ним как бы адекватные цифры и то в оптимистическом варианте.А 28,2 с учётом приближающегося похудения звр это надувательство.Возможно так попытаются загнать в гривневые овгз, создать иллюзию сверхприбыльности как в прошедшем году.А потом кидануть наживившихся спекулянтов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:27

В первом квартале 2019 года будут преимущественно выплаты по внутреннему долгу. Сформировавшегося запаса валюты нам хватит разве что до конца февраля. С займами, которые мы ожидаем от Евросоюза и деньгами под гарантию Всемирного банка, мы спокойно проживем до мая (от Всемирного банка и Евросоюза Украина уже до конца этого года ожидает получить $1,4 млрд — Ред.). Но в мае нужно будет платить по облигациям, которые мы размещали под гарантию Соединенных Штатов (на сумму $1 млрд — Ред.). Поэтому в течение первых четырех месяцев 2019 года Украине очень важно будет снова выйти на внешний рынок заимствований.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:24

  prodigy написав:
п.с. Чай однозначно проиграл :mrgreen:

Це так оцінювались шанси Чая у вівторок в 10 годин. :wink:
Погодьтесь,що станом на тепер шанси трохи виросли. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:46

  tea написав:
  prodigy написав:
п.с. Чай однозначно проиграл :mrgreen:

Це так оцінювались шанси Чая у вівторок в 10 годин. :wink:
Погодьтесь,що станом на тепер шанси трохи виросли. :mrgreen:



7-e место в кармане(в чашке)Чая

на сейчас средний по 7-ми городам 28,176
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:18

  prodigy написав:
  tea написав:
  prodigy написав:
п.с. Чай однозначно проиграл

Це так оцінювались шанси Чая у вівторок в 10 годин. :wink:
Погодьтесь,що станом на тепер шанси трохи виросли.

7-e место в кармане(в чашке)Чая
на сейчас средний по 7-ми городам 28,176

Сьоме місце з 20+ кількості учасників не таке вже й погане. :wink:
Враховуючи,що ще у вівторок шансів однозначно не було. :wink:
Але головне - тренд. :wink:
До вечора переміщусь щонайменше на 5 місце. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:37

prodigy, tea - вы бы хоть до 15го до вечера подождали.... промежуточные итоги в нашем деле - это как виртуальную прибыль считать в гривне сидя в зеленом танке. Вроде бы гривневый эквивалент увеличивается, а результат будет известен только после операции обмена
ЗЫ по теме: перевернул все свои свободные $400 в гривну по средневзвешенному курсу 28.07. Одной суммой не вышло сдать в связи с обстоятельствами.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  vitaliian написав:Или начать верить в волшебных заробитчан или пипец неминуем.


"заробитчане" - просто очередной заезженный штамп, такой же, как совсем недавно "ITшники".

Из реальных трудовых мигрантов уже:
    немалая толика заякорившихся там, они уже бОльшую часть заработанного тратят в ЕС
    некая часть вернулась в родные пенаты на подросшие зарплаты БЕЗ планов уезжать снова
    низкооплачиваемые сезонники уже/еще здесь, валюта уже потрачена

Роста миграции не ожидаю
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Очкарик написав:"заробитчане" - просто очередной заезженный штамп, такой же, как совсем недавно "ITшники".

где они были со своей валютой в 2014-2015г.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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