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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1267126812691270
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:36

  GDV29 написав:Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу


В Вене чизбургер - ровно 1 Евро. т.е разница с нами всего 4 грн.
раньше разница была всегда более существенной
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:29

  uaprofi написав:
  GDV29 написав:Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу


В Вене чизбургер - ровно 1 Евро. т.е разница с нами всего 4 грн.
раньше разница была всегда более существенной

этот индекс чисбургеров профанация.

огурец тепличный
Украина 1,4 евро/кг
Испания 0,2 евро/кг
https://info.shuvar.com/price

Стоимость посевматериала и содержания теплицы условно одинаковые а разница цены продукта в 7 раз! Можно ещё много чего найти, что на западе стоит дешевле, чем у нас.

Пошлины, акцизы, коррупция, монополии, отсутствие овощехранилищ, цепочки посредников - отлично поднимают цену любого "украинского бигмака".
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 січ, 2019 16:38, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне в игноре
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  vitaliian написав:Стоимость посевматериала и содержания теплицы условно одинаковые

Зовсім не однакові, в нас обігрівати треба, і освітлювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:36

  lapay написав:
  vitaliian написав:Стоимость посевматериала и содержания теплицы условно одинаковые

Зовсім не однакові, в нас обігрівати треба, і освітлювати.

взамен они платят зарплаты в разы больше наших.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47

  kolyuchy написав:prodigy, tea - вы бы хоть до 15го до вечера подождали.... промежуточные итоги в нашем деле - это как виртуальную прибыль считать в гривне сидя в зеленом танке.

Маєте рацію.Ціплят по осіні підрахують (с).
Але поки що тренд приємний.
Десь о 18.00 Продіджі порахує і напише,що Чай вже входить в трійку. :mrgreen:
А враховуючи і тренд і закінчення міжбанку котуваннями 28.0Х/28.0Х,завтра дорожче 28.00 мало хто купуватиме.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47

  kolyuchy написав:prodigy, tea - вы бы хоть до 15го до вечера подождали.... промежуточные итоги в нашем деле - это как виртуальную прибыль считать в гривне сидя в зеленом танке.

Маєте рацію.Ціплят по осіні підрахують (с). :wink:
Але поки що тренд приємний. :mrgreen:
Десь о 18.00 Продіджі порахує і напише,що Чай вже входить в трійку. :mrgreen:
А враховуючи і тренд і закінчення міжбанку котуваннями 28.0Х/28.0Х,завтра дорожче 28.00 мало хто купуватиме.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 11 січ, 2019 16:47, всього редагувалось 2 разів.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47

Макро-прогноз на мини-экономику от Минфина
https://www.minfin.gov.ua/news/view/mak ... akroohliad

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, или $14,2 млрд.

- Кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- Здесь кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- А еще кто-то хочет? - Я хочу!
- Отлично! И еще вопрос:
Кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- Здесь кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- А еще кто-то хочет? - Я хочу!
- Вопросов больше не имею!

Здесь кто-нибудь хочет дать в займы Минфину в твердой валюте?
(в 2019 ОВГЗ будут по цене 8-9%)
кстати, нинзи 7км одалживают у своих под 10% в месяц(как в лихие 90-е)
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:Здесь кто-нибудь хочет дать в займы Минфину в твердой валюте?
слепые трасты хотят. им без разницы под какой %.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:51

  tea написав:
  kolyuchy написав:prodigy, tea - вы бы хоть до 15го до вечера подождали.... промежуточные итоги в нашем деле - это как виртуальную прибыль считать в гривне сидя в зеленом танке.

Маєте рацію.Ціплят по осіні підрахують (с).
Але поки що тренд приємний.
Десь о 18.00 Продіджі порахує і напише,що Чай вже входить в трійку. :mrgreen:
А враховуючи і тренд і закінчення міжбанку котуваннями 28.0Х/28.0Х,завтра дорожче 28.00 мало хто купуватиме.


чтобы виртуальная стала реальной-сдал сегодня на "КП" 400 по 28,15 в альфе (и то по знакомству)-больше сотки не берут(вчера брали)

Чай, я вполне допускаю, что 15/01 средний курс будет 27,99
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:55

  prodigy написав:
  tea написав:Маєте рацію.Ціплят по осіні підрахують (с).
Але поки що тренд приємний.
Десь о 18.00 Продіджі порахує і напише,що Чай вже входить в трійку. :mrgreen:
А враховуючи і тренд і закінчення міжбанку котуваннями 28.0Х/28.0Х,завтра дорожче 28.00 мало хто купуватиме.


чтобы виртуальная стала реальной-сдал сегодня на "КП" 400 по 28,15 в альфе (и то по знакомству)-больше сотки не берут(вчера брали)

Чай, я вполне допускаю, что 15/01 средний курс будет 27,99

Мені,щоб залишитись на 1 місці,навіть достатньо 28.04. :mrgreen:
tea
 
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  #<1 ... 1267126812691270
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