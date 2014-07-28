В Вене чизбургер - ровно 1 Евро. т.е разница с нами всего 4 грн.
раньше разница была всегда более существенной
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:36
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:29
этот индекс чисбургеров профанация.
огурец тепличный
Украина 1,4 евро/кг
Испания 0,2 евро/кг
Стоимость посевматериала и содержания теплицы условно одинаковые а разница цены продукта в 7 раз! Можно ещё много чего найти, что на западе стоит дешевле, чем у нас.
Пошлины, акцизы, коррупция, монополии, отсутствие овощехранилищ, цепочки посредников - отлично поднимают цену любого "украинского бигмака".
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 січ, 2019 16:38, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Зовсім не однакові, в нас обігрівати треба, і освітлювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:36
взамен они платят зарплаты в разы больше наших.
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47
Маєте рацію.Ціплят по осіні підрахують (с).
Але поки що тренд приємний.
Десь о 18.00 Продіджі порахує і напише,що Чай вже входить в трійку.
А враховуючи і тренд і закінчення міжбанку котуваннями 28.0Х/28.0Х,завтра дорожче 28.00 мало хто купуватиме.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47
Маєте рацію.Ціплят по осіні підрахують (с).
Але поки що тренд приємний.
Десь о 18.00 Продіджі порахує і напише,що Чай вже входить в трійку.
А враховуючи і тренд і закінчення міжбанку котуваннями 28.0Х/28.0Х,завтра дорожче 28.00 мало хто купуватиме.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 11 січ, 2019 16:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:47
Макро-прогноз на мини-экономику от Минфина
Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, или $14,2 млрд.
- Кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- Здесь кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- А еще кто-то хочет? - Я хочу!
- Отлично! И еще вопрос:
Кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- Здесь кто-нибудь хочет? - Я хочу!
- А еще кто-то хочет? - Я хочу!
- Вопросов больше не имею!
Здесь кто-нибудь хочет дать в займы Минфину в твердой валюте?
(в 2019 ОВГЗ будут по цене 8-9%)
кстати, нинзи 7км одалживают у своих под 10% в месяц(как в лихие 90-е)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
слепые трасты хотят. им без разницы под какой %.
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:51
чтобы виртуальная стала реальной-сдал сегодня на "КП" 400 по 28,15 в альфе (и то по знакомству)-больше сотки не берут(вчера брали)
Чай, я вполне допускаю, что 15/01 средний курс будет 27,99
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:55
Мені,щоб залишитись на 1 місці,навіть достатньо 28.04.
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