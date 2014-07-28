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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1268126912701271
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:48

НБУ качает курс

За последнее время Нацбанк неплохо научился усмирять любителей вздергивать курс, и, как говорят финансисты, - "загонять оленей". Но в этот раз регулятор отмалчивается в стороне, и уже два дня не тратит доллар на поддержку гривны.

Сплетники уверяют, что дело не в простой экономии резервов, но еще и в политическом моменте. Говорят, что как раз сейчас Минфин договаривается с иностранными держателями внутриукраинских гособлигаций о том, чтобы они не выводили из Украины крупные валютные партии в ближайший месяц. Со следующей недели правительство начнет гасить крупные партии гривневых ОВГЗ, которые, как опасаются, чиновники иностранные держатели бумаг тут же начнут конвертировать в доллар и отправлять на родину. Все опасаются предстоящих выборов президента и Верховной Рады - совершенно логичное поведение для чужеземцев.

Но это может создать немало проблем для чиновников и для гривны. В январе в Украину поступает не очень много валютной выручки, этого не хватит иностранцам и сильно ударит по курсу. Потому Минфин, по слухам, целыми днями сейчас уговаривает нерезидентов подождать с выводом своих капиталом хотя бы месяц. Купить на этот срок новые выпуски наших ОВГЗ.

https://strana.ua/news/180554-kurs-doll ... ivnju.html

статью написали вчера:улыбнуло это

люди проявили 9-10 января невероятную стойкость - не кинулись скупать доллар. Если сразу после праздников на него ощущался спрос, то после резкого роста наличного курса - он сошел на нет.


1) зачем покупать доллар на росте (когда его можно было купить по 27,50 за 10 дней до НГ)
2) те, у кого не было денег купить по 27,5 вдруг "одолжили" и пошли покупать по 28,30/35 :mrgreen:

п.с. статья "хорошая", вполне обнадеживающая...нас ожидают качели до мая и надо не зевать и можно "заработать" (главное бензин окупить хотя бы)

вполне допускаю, что продав по 28.20 завтра откупят по 28,08 (как итог 45 долл на пачке)...тут только банки могут заработать (когда льют миллионы) "не своих" денег :!:
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 11 січ, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:07

  prodigy написав:
Но это может создать немало проблем для чиновников и для гривны. В январе в Украину поступает не очень много валютной выручки, этого не хватит иностранцам и сильно ударит по курсу. Потому Минфин, по слухам, целыми днями сейчас уговаривает нерезидентов подождать с выводом своих капиталом хотя бы месяц. Купить на этот срок новые выпуски наших ОВГЗ.

https://strana.ua/news/180554-kurs-doll ... ivnju.html

Страна.юа написала в стилі "склянка напівпорожня".
Насправді ситуація краща,ніж там описано.
В січні в Україну заходить виручка за товар,проданий 180 днів назад,тобто в липні,коли ще ціни на метал були вищими.
Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:16

  tea написав:
  prodigy написав:
Но это может создать немало проблем для чиновников и для гривны. В январе в Украину поступает не очень много валютной выручки, этого не хватит иностранцам и сильно ударит по курсу. Потому Минфин, по слухам, целыми днями сейчас уговаривает нерезидентов подождать с выводом своих капиталом хотя бы месяц. Купить на этот срок новые выпуски наших ОВГЗ.

https://strana.ua/news/180554-kurs-doll ... ivnju.html

Страна.юа написала в стилі "склянка напівпорожня".
Насправді ситуація краща,ніж там описано.
В січні в Україну заходить виручка за товар,проданий 180 днів назад,тобто в липні,коли ще ціни на метал були вищими.
Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".


не чіпляйся до тескту(якій по-дебільному написан)
все нормально strana.ua звітує (пише що бачить)
гойдалки ще попереду, змащуй лижи салом та чекай моменту
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:28

  prodigy написав:
  tea написав:Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".


не чіпляйся до тескту(якій по-дебільному написан)
все нормально strana.ua звітує (пише що бачить)
гойдалки ще попереду, змащуй лижи салом та чекай моменту

В першому півріччі я не бачу причин,щоб були гойдалки.
Дам свій термін гойдалки - це от як було в кінці листопада,коли дійшло на купівлю до 29.30 в Харкові і тільки О_О наважилась тоді продати,хоча я спонукав форумчан мислити не емоційно,вдягати роліки і бігти продавати по 28.50 (Київ) - 29.ХХ (інші регіони).
А от нинішні щоденні коливання у плюс-мінус 10 копійок,у порівнянні з тим стрибком,не такі вже й гойдалки.
Ну і ще про логічний причинно-наслідковий зв"язок.
Кореспондент пише,що в бюджеті більше 400 млрд. заплановані на віддачу боргів і мінфін зара кожного дня скуповує валюту на міжбанку,щоб зробити розрахуй в лютому.
Моя логіка наступна.Мінфін в бюджеті запланував віддачу боргів у гривнях,а віддаватиме часто доларами,як,зокрема,і в лютому,коли віддавати великий платіж.
Тепер логічне питання - а навіщо зараз виходити і купувати по 28.Хх,якщо можна піднакопичити гривні і починати купувати з курса 27.ХХ.
Можна ж акуратно спрівпрацювати з НБУ.
tea
 
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  #<1 ... 1268126912701271
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