Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:48

люди проявили 9-10 января невероятную стойкость - не кинулись скупать доллар. Если сразу после праздников на него ощущался спрос, то после резкого роста наличного курса - он сошел на нет.

За последнее время Нацбанк неплохо научился усмирять любителей вздергивать курс, и, как говорят финансисты, - "загонять оленей". Но в этот раз регулятор отмалчивается в стороне, и уже два дня не тратит доллар на поддержку гривны.Сплетники уверяют, что дело не в простой экономии резервов, но еще и в политическом моменте. Говорят, что как раз сейчас Минфин договаривается с иностранными держателями внутриукраинских гособлигаций о том, чтобы они не выводили из Украины крупные валютные партии в ближайший месяц. Со следующей недели правительство начнет гасить крупные партии гривневых ОВГЗ, которые, как опасаются, чиновники иностранные держатели бумаг тут же начнут конвертировать в доллар и отправлять на родину. Все опасаются предстоящих выборов президента и Верховной Рады - совершенно логичное поведение для чужеземцев.Но это может создать немало проблем для чиновников и для гривны. В январе в Украину поступает не очень много валютной выручки, этого не хватит иностранцам и сильно ударит по курсу. Потому Минфин, по слухам, целыми днями сейчас уговаривает нерезидентов подождать с выводом своих капиталом хотя бы месяц. Купить на этот срок новые выпуски наших ОВГЗ.статью написали вчера:улыбнуло это1) зачем покупать доллар на росте (когда его можно было купить по 27,50 за 10 дней до НГ)2) те, у кого не было денег купить по 27,5 вдруг "одолжили" и пошли покупать по 28,30/35п.с. статья "хорошая", вполне обнадеживающая...нас ожидают качели до мая и надо не зевать и можно "заработать" (главное бензин окупить хотя бы)вполне допускаю, что продав по 28.20 завтра откупят по 28,08 (как итог 45 долл на пачке)...тут только банки могут заработать (когда льют миллионы) "не своих" денег