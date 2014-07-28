За последнее время Нацбанк неплохо научился усмирять любителей вздергивать курс, и, как говорят финансисты, - "загонять оленей". Но в этот раз регулятор отмалчивается в стороне, и уже два дня не тратит доллар на поддержку гривны.
Сплетники уверяют, что дело не в простой экономии резервов, но еще и в политическом моменте. Говорят, что как раз сейчас Минфин договаривается с иностранными держателями внутриукраинских гособлигаций о том, чтобы они не выводили из Украины крупные валютные партии в ближайший месяц. Со следующей недели правительство начнет гасить крупные партии гривневых ОВГЗ, которые, как опасаются, чиновники иностранные держатели бумаг тут же начнут конвертировать в доллар и отправлять на родину. Все опасаются предстоящих выборов президента и Верховной Рады - совершенно логичное поведение для чужеземцев.
Но это может создать немало проблем для чиновников и для гривны. В январе в Украину поступает не очень много валютной выручки, этого не хватит иностранцам и сильно ударит по курсу. Потому Минфин, по слухам, целыми днями сейчас уговаривает нерезидентов подождать с выводом своих капиталом хотя бы месяц. Купить на этот срок новые выпуски наших ОВГЗ.
prodigy написав: Но это может создать немало проблем для чиновников и для гривны. В январе в Украину поступает не очень много валютной выручки, этого не хватит иностранцам и сильно ударит по курсу. Потому Минфин, по слухам, целыми днями сейчас уговаривает нерезидентов подождать с выводом своих капиталом хотя бы месяц. Купить на этот срок новые выпуски наших ОВГЗ.
Страна.юа написала в стилі "склянка напівпорожня". Насправді ситуація краща,ніж там описано. В січні в Україну заходить виручка за товар,проданий 180 днів назад,тобто в липні,коли ще ціни на метал були вищими. Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".
prodigy написав: Но это может создать немало проблем для чиновников и для гривны. В январе в Украину поступает не очень много валютной выручки, этого не хватит иностранцам и сильно ударит по курсу. Потому Минфин, по слухам, целыми днями сейчас уговаривает нерезидентов подождать с выводом своих капиталом хотя бы месяц. Купить на этот срок новые выпуски наших ОВГЗ.
Страна.юа написала в стилі "склянка напівпорожня". Насправді ситуація краща,ніж там описано. В січні в Україну заходить виручка за товар,проданий 180 днів назад,тобто в липні,коли ще ціни на метал були вищими. Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".
не чіпляйся до тескту(якій по-дебільному написан) все нормально strana.ua звітує (пише що бачить) гойдалки ще попереду, змащуй лижи салом та чекай моменту
tea написав:Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".
не чіпляйся до тескту(якій по-дебільному написан) все нормально strana.ua звітує (пише що бачить) гойдалки ще попереду, змащуй лижи салом та чекай моменту
В першому півріччі я не бачу причин,щоб були гойдалки. Дам свій термін гойдалки - це от як було в кінці листопада,коли дійшло на купівлю до 29.30 в Харкові і тільки О_О наважилась тоді продати,хоча я спонукав форумчан мислити не емоційно,вдягати роліки і бігти продавати по 28.50 (Київ) - 29.ХХ (інші регіони). А от нинішні щоденні коливання у плюс-мінус 10 копійок,у порівнянні з тим стрибком,не такі вже й гойдалки. Ну і ще про логічний причинно-наслідковий зв"язок. Кореспондент пише,що в бюджеті більше 400 млрд. заплановані на віддачу боргів і мінфін зара кожного дня скуповує валюту на міжбанку,щоб зробити розрахуй в лютому. Моя логіка наступна.Мінфін в бюджеті запланував віддачу боргів у гривнях,а віддаватиме часто доларами,як,зокрема,і в лютому,коли віддавати великий платіж. Тепер логічне питання - а навіщо зараз виходити і купувати по 28.Хх,якщо можна піднакопичити гривні і починати купувати з курса 27.ХХ. Можна ж акуратно спрівпрацювати з НБУ.
tea написав:Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".
не чіпляйся до тескту(якій по-дебільному написан) все нормально strana.ua звітує (пише що бачить) гойдалки ще попереду, змащуй лижи салом та чекай моменту
В першому півріччі я не бачу причин,щоб були гойдалки. Дам свій термін гойдалки - це от як було в кінці листопада,коли дійшло на купівлю до 29.30 в Харкові і тільки О_О наважилась тоді продати,хоча я спонукав форумчан мислити не емоційно,вдягати роліки і бігти продавати по 28.50 (Київ) - 29.ХХ (інші регіони).
tea написав:Тепер логічне питання - а навіщо зараз виходити і купувати по 28.Хх,якщо можна піднакопичити гривні і починати купувати з курса 27.ХХ.
А дураков продавать по 26.ХХ-27.ХХ всегда много? административно можно установить хоть 20.ХХ пугнув несогласных налоговыми проверками или финансированием бунтовщиков. Когда полномочия пугателей закончатся, тогда наступит момент истины.
tea написав:Кореспондент пише,що в бюджеті більше 400 млрд. заплановані на віддачу боргів і мінфін зара кожного дня скуповує валюту на міжбанку,щоб зробити розрахуй в лютому. Моя логіка наступна.Мінфін в бюджеті запланував віддачу боргів у гривнях,а віддаватиме часто доларами,як,зокрема,і в лютому,коли віддавати великий платіж.
В бюджеті 400млрд щоб купити доляри і віддати борги 2019. Питання, а нафіщо скуповувати доляри, коли резерви і так рекордні? Чи ті резерви липові? І в резерви ж пішов транш, буквально минулого місяця, який фактично під віддачу і переспрямується, чи того траншу вже нема чи його ЛЮТО не вистачає?
tea написав:Кореспондент пише,що в бюджеті більше 400 млрд. заплановані на віддачу боргів і мінфін зара кожного дня скуповує валюту на міжбанку,щоб зробити розрахуй в лютому. Моя логіка наступна.Мінфін в бюджеті запланував віддачу боргів у гривнях,а віддаватиме часто доларами,як,зокрема,і в лютому,коли віддавати великий платіж.
В бюджеті 400млрд щоб купити доляри і віддати борги 2019. Питання, а нафіщо скуповувати доляри, коли резерви і так рекордні? Чи ті резерви липові? І в резерви ж пішов транш, буквально минулого місяця, який фактично під віддачу і переспрямується, чи того траншу вже нема чи його ЛЮТО не вистачає?
встречный вопрос зачем при таких "рекордных резервах" ещё что то занимать тем более в таких количествах как в 2018? куда тратить резервы решает МВФ (иначе их давно бы слили).
tea написав:Дам свій термін гойдалки - це от як було в кінці листопада,коли дійшло на купівлю до 29.30 в Харкові і тільки О_О наважилась тоді продати,хоча я спонукав форумчан мислити не емоційно,вдягати роліки і бігти продавати по 28.50 (Київ) - 29.ХХ (інші регіони).
Чого тільки О_О Я теж злив
Я пам"ятаю,що тільки О_О в той же день написала. Правда,потім нерви не витримали і купила по 28.50. П.С.Може Ваше повідомлення пропустив...