Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:28

prodigy написав: tea написав: Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали". Та й інші твердження в статті починають писатись за слів "по чуткам" або "злі язики казали".



не чіпляйся до тескту(якій по-дебільному написан)

все нормально strana.ua звітує (пише що бачить)

гойдалки ще попереду, змащуй лижи салом та чекай моменту не чіпляйся до тескту(якій по-дебільному написан)все нормально strana.ua звітує (пише що бачить), змащуй лижи салом та чекай моменту

В першому півріччі я не бачу причин,щоб були гойдалки.Дам свій термін гойдалки - це от як було в кінці листопада,коли дійшло на купівлю до 29.30 в Харкові і тільки О_О наважилась тоді продати,хоча я спонукав форумчан мислити не емоційно,вдягати роліки і бігти продавати по 28.50 (Київ) - 29.ХХ (інші регіони).А от нинішні щоденні коливання у плюс-мінус 10 копійок,у порівнянні з тим стрибком,не такі вже й гойдалки.Ну і ще про логічний причинно-наслідковий зв"язок.Кореспондент пише,що в бюджеті більше 400 млрд. заплановані на віддачу боргів і мінфін зара кожного дня скуповує валюту на міжбанку,щоб зробити розрахуй в лютому.Моя логіка наступна.Мінфін в бюджеті запланував віддачу боргів у гривнях,а віддаватиме часто доларами,як,зокрема,і в лютому,коли віддавати великий платіж.Тепер логічне питання - а навіщо зараз виходити і купувати по 28.Хх,якщо можна піднакопичити гривні і починати купувати з курса 27.ХХ.Можна ж акуратно спрівпрацювати з НБУ.